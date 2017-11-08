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سيـــاســة
برلماني يطالب بإنشاء وزارة للبنية التحتية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:09 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن البنية التحتية في جميع أنحاء الجمورية تعاني من تدهور وإهمال شديد، وهو ما يتطلب إنشاء وزارة مخصصة للمرافق والبنية التحتية.
وتحتاج إلى التطوير والتجديد المستمر لتتناسب مع الضغط الزائد عليها نظرا لزيادة السكانية وزيادة نسبة المباني.
وقال أن تضارب الاختصاصات بين الوزارات والمحافظة والأحياء يعرقل من عملية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية خاصة في ظل غياب ثقافة التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتفشي البيروقراطية.
وأشار فؤاد إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لن تستطيع وحدها تطوير البنية التحتية القديمة، خاصة في ظل تركيزها على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وإسكان الشباب.
وأكد فؤاد أن وجود وزارة مخصصة للمرافق ستمنع التضارب بين مؤسسات الدولة المختلفة المسئولة عن البنية التحتية، مما سيسهل ويسرع وتيرة تطوير البنية التحتية المتهالكة التي توشك على الانفجار نتيجة الضغط الزائد عليها، وستمكن من تحديد المسئول ومحاسبته في حال وقوع أخطاء أو إهمال أو تقاعس عن القيام بعملهم.
مجلس النواب
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