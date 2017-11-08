EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
إذاعة الإسكندرية توزع جوائز برنامج عما يتساءلون
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 06:03 م
إذاعة جديدة
أخر الأخبار
إذاعة جديدة
مها يونس
تقوم إذاعة الإسكندرية، غدا الخميس، بتوزيع جوائز المسابقة الدينية الرمضانية "عم يتساءلون" والتي أذيعت على موجة إذاعة الإسكندرية خلال شهر رمضان الماضي، على الفائزين في المسابقة، وهي عبارة عن جائزة عمرة.
وبحسب إذاعة الإسكندرية فازت السيدة سحر محمد المغربي محمود من منطقة السيوف بعمرة مجانية، بالإضافة إلى 65 جائزة مالية وقيمة كل جائزة 200 جنيه.
وتوزيع الجوائز بمسجد سلطان بمنطقة راغب عقب صلاة المغرب، حيث تتضمن احتفالية أمسية دينية من المغرب إلى العشاء، يتم بعدها توزيع الجوائز على المتسابقين بحضور أصحاب الجوائز من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ونقابة المهندسين، وبحضور أسرة البرنامج الإذاعيين مجدي فكري وعلاء السيد.
الجدير بالذكر أن المسابقة قدمت خلال شهر رمضان الماضي تزامنا مع عام المرأة وكانت عبارة عن ثلاثين سؤالا عن 30شخصية نسائية إسلامية كأمهات المؤمنين ، وسيدات بيت النبوة ، والصحابيات الجليلات أصحاب الفضل في الإسلام.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا