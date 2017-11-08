إذاعة الإسكندرية توزع جوائز برنامج عما يتساءلون

إذاعة جديدة

مها يونس



تقوم إذاعة الإسكندرية، غدا الخميس، بتوزيع جوائز المسابقة الدينية الرمضانية "عم يتساءلون" والتي أذيعت على موجة إذاعة الإسكندرية خلال شهر رمضان الماضي، على الفائزين في المسابقة، وهي عبارة عن جائزة عمرة.



وبحسب إذاعة الإسكندرية فازت السيدة سحر محمد المغربي محمود من منطقة السيوف بعمرة مجانية، بالإضافة إلى 65 جائزة مالية وقيمة كل جائزة 200 جنيه.



وتوزيع الجوائز بمسجد سلطان بمنطقة راغب عقب صلاة المغرب، حيث تتضمن احتفالية أمسية دينية من المغرب إلى العشاء، يتم بعدها توزيع الجوائز على المتسابقين بحضور أصحاب الجوائز من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ونقابة المهندسين، وبحضور أسرة البرنامج الإذاعيين مجدي فكري وعلاء السيد.



الجدير بالذكر أن المسابقة قدمت خلال شهر رمضان الماضي تزامنا مع عام المرأة وكانت عبارة عن ثلاثين سؤالا عن 30شخصية نسائية إسلامية كأمهات المؤمنين ، وسيدات بيت النبوة ، والصحابيات الجليلات أصحاب الفضل في الإسلام.