رجال أعمال الإسكندرية تطلق مؤسسة للتنمية المجتمعية

معتز محمود





أطلقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مؤسسة أعمال كمؤسسة متخصصة موجهة لأعمال الخير والتنمية المجتمعية.

كشف أدهم قرطام، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه تم إطلاق مؤسسة أعمال لتكون ذراعًا للجمعية لممارسة أعمال التنمية المجتمعية.

من جانبه قال المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مؤسسة أعمال ضم إليها بعض لجان الجمعية كلجنة الزكاة ولجنة التنمية المجتمعية وخدمات المجتمع.





وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن كل الأنشطة التى تمارسها تلك اللجنة تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويتراوح نشاطها فى حدود المليون جنيه.

وأشار صبرى إلى أن مشروع الجمعية فى منح القروض لا يقتصر على محافظة الإسكندرية، بل يمتد إلى سبع محافظات، منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ويعمل به نحو 1800 إخصائي لديهم خلفيات بمشكلات تلك المحافظات، والتى قد تتشابه مع مشكلات معظم المحافظات المصرية، ويمكن الاستفادة من تلك الخبرات.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أن الجمعية لديها مستويات متعددة من الإقراض، ولديها برنامج موجَّه للمرأة المعيلة.

وتابع: يقوم هذا البرنامج على منح أقراض جماعة لخمس سيدات بصورة البطاقة ويتم الصرف خلال 48 ساعة.

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بأن لدى الجمعية نماذج ناجحة فى هذا المجال.



