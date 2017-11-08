مطاحن شرق الدلتا تعلن 11.25 جنيه توزيعًا نقديًا للسهم

رجب عزالدين

أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا عن توزيع نقدى على المساهمين بواقع 11.250 جنيه للسهم الواحد يتم صرفه اعتبارا من 29 نوفمبر الجارى.



ومن المقرر انتهاء الحق فى التوزيع لمشترى السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.



ووافق مجلس إدارة الشركة في 26 سبتمبر الماضي على توزيعات نقدية سنوية على المساهمين، بواقع 11.25 جنيه للسهم ثم اعتمدت عمومية الشركة ذلك التوزيع فى 30 اكتوبر الماضى.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 102.35 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 63.8 مليون جنيه بالفترة المقارن من العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد



