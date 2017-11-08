EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مطاحن شرق الدلتا تعلن 11.25 جنيه توزيعًا نقديًا للسهم
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 05:26 م
مطاحن شرق الدلتا 66
أخر الأخبار
مطاحن شرق الدلتا 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا عن توزيع نقدى على المساهمين بواقع 11.250 جنيه للسهم الواحد يتم صرفه اعتبارا من 29 نوفمبر الجارى.
ومن المقرر انتهاء الحق فى التوزيع لمشترى السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.
ووافق مجلس إدارة الشركة في 26 سبتمبر الماضي على توزيعات نقدية سنوية على المساهمين، بواقع 11.25 جنيه للسهم ثم اعتمدت عمومية الشركة ذلك التوزيع فى 30 اكتوبر الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 102.35 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 63.8 مليون جنيه بالفترة المقارن من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا