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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تعلن توزيعًا نقدًيا بقيمة60 قرشًا للسهم
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 05:17 م
مصر الجديدة
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مصر الجديدة
رجب عزالدين
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن توزيع نقدى بقيمة 60 قرشا للسهم الواحد يتم توزيعه على قسطين.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن القسط الأول قيمته 35 قرشا ويتم صرفه اعتبارا من 28 نوفمبر الجارى، أما القسط الثانى فقيمته 25 قرشا يُصرف بدءا من 30 أبريل 2018.
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة 26 يوم نوفمبر الجارى.
واقترح مجلس إدارة الشركة فى مستهل أكتوبر الماضى توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 296.6 مليون جنيه، بواقع 66 قرشاً للسهم، وأقرت عمومية الشركة فى 30 أكتوبر تعديل التوزيع وتخفيضه إلى 60 قرشا.
ويبلغ رأسمال الشركة 111.2 مليون جنيه موزعا على 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم،
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