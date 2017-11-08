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بورصة وشركات
مهلة شهر لـ 8 شركات بالبورصة لتحديث مواقعها الإلكترونية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:51 م
البورصة 4
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البورصة 6
رجب عزالدين
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء إعادة منح ثمانى شركات مدرجة مهلة شهر للإلتزام بقرار لجنة القيد فى 4 اكتوبر الماضى بشأن تحديث المواقع الإلكترونية .
وشملت الشركات المذكورة كل من : "بلتون المالية القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وجلوبال تليكوم القابضة.
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