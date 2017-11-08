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الإسكندرية

سلطان يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات بالإسكندرية

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محمد سلطان 5

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم دراسة وتحديد أساليب تمويل المشروعات التنموية المعروضة من قبل بنك الإستثمار الأوربي، من خلال متخصصين من جميع الجهات لوضع الأسلوب الأمثل بما يتفق مع احتياجات المحافظة وفقا للقانون.

جاء ذلك بحضور السيد ستين بوريس ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل والركاب بالإسكندرية وأساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وناقش "سلطان" اليوم مع ممثلي بنك الإستثمار الأوروبي طرق تمويل المشروعات التنموية الحيوية بمحافظة الإسكندرية والتي من بينها مشروع تطوير محور المحمودية، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وربطه بمنطقة برج العرب، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل كمترو حضري.

علي الصعيد ذاته أوضح المحافظ أن تطوير المحاور المرورية بالمحافظة من أهم التحديات بها، كما أن مشاريع النقل الجماعي من أهم المشاريع المحورية لنا لأهمية الإسكندرية كمدينة سياحية وتوفير وسائل نقل جماعية متطورة.

يشار إلى أن بنك الإستثمار الأوروبي هو بنك تنموي خدمي غير يهدف إلى الربح يقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية علي مستوي العالم، ومن بين المشروعات التي يتم تمويلها في مصر ، المرحلة الثالثة من خط لمترو الأنفاق «إمبابة ــ مطار القاهرة» والذي يساهم فى الحد من وجود سيارات بالقاهرة الكبرى، والحد من تكدس المرور السطحى، و قدم البنك منحة لميناء الإسكندرية تقدر بـ500 ألف دولار، لإنشاء الميناء اللوجيستيى على مساحة 400 فدان.

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