EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
منتدى شباب العالم أهم موضوعات التوك شو الليلة
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 03:55 م
هاشتاج منتدي الشباب العالمي
أخر الأخبار
هاشتاج منتدي الشباب العالمي
رحاب صبحى :
تشهد برامج التوك شو مساء اليوم الأربعاء تركيز على منتدي شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ.
من شرم الشيخ وزيرة الاستثمار فى " كلام تانى " على دريم
يقدم برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل، المعروض على شاشة "دريم" يقدم برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل ، في العاشرة مساء، حلقة خاصة من شرم الشيخ مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.
كما يقدم لقاء مع اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.
يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى فى الجزء الثانى من " صالون أنوشكا" على dmc
يستكمل برنامج "صالون أنوشكا " في التاسعة مساء على قناة dmc، الجزء الثاني من حلقة الفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي؛ للحديث عن أبرز الأعمال الفنية التي قدمنها، وبالتحديد فيلم "يا دنيا يا غرامي".
وتعتمد أنوشكا، مقدمة البرنامج، على استضافة عدد من الفنانين والممثلين، لمناقشتهم في الأمور الفنية وذكرياتهم وأبرز المواقف المؤثّرة التى شكلت حياتهم
حامد عز الدين يوضح أسباب بعده عن العمل داخل الاهلى على صدى البلد
يستضيف الكابتن أحمد شوبير ، في برنامجه مع شوبير فى الحادية عشر مساءً على قناة صدى البلد ، الإعلامي حامد عز الدين، حيث يوضح أسباب ابتعاده عن العمل داخل منظومة الأهلي في ظل وجود مجلس المهندس محمود طاهر.
ويكشف أسباب إعلانه دعم ومساندة قائمة محمود الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء.
هويدا مصطفى ببرنامج " من ماسبيرو " على الأولى
يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً على القناة الاولى ، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، للحديث عن ردود الفعل بشأن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ومتابعة فاعليات المؤتمر من خلال البرنامج.
هناء الشوربجى فى " الستات مايعرفوش يكدبوا" على سى بى سى
يستضيف برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا " عل قناة سى بى سى فى الثالثة عصراً الفنانة هناء الشوربجي ، وتتحدث الشوربجى عن أعمالها وبدايتها الفنية
البرنامج تقديم مفيدة شيحة ، منى عبد الغنى ، سهير جودة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا