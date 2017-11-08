منتدى شباب العالم أهم موضوعات التوك شو الليلة

هاشتاج منتدي الشباب العالمي

رحاب صبحى :



تشهد برامج التوك شو مساء اليوم الأربعاء تركيز على منتدي شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ.





من شرم الشيخ وزيرة الاستثمار فى " كلام تانى " على دريم



يقدم برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل، المعروض على شاشة "دريم" يقدم برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل ، في العاشرة مساء، حلقة خاصة من شرم الشيخ مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.



كما يقدم لقاء مع اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.





يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى فى الجزء الثانى من " صالون أنوشكا" على dmc



يستكمل برنامج "صالون أنوشكا " في التاسعة مساء على قناة dmc، الجزء الثاني من حلقة الفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي؛ للحديث عن أبرز الأعمال الفنية التي قدمنها، وبالتحديد فيلم "يا دنيا يا غرامي".



وتعتمد أنوشكا، مقدمة البرنامج، على استضافة عدد من الفنانين والممثلين، لمناقشتهم في الأمور الفنية وذكرياتهم وأبرز المواقف المؤثّرة التى شكلت حياتهم





حامد عز الدين يوضح أسباب بعده عن العمل داخل الاهلى على صدى البلد



يستضيف الكابتن أحمد شوبير ، في برنامجه مع شوبير فى الحادية عشر مساءً على قناة صدى البلد ، الإعلامي حامد عز الدين، حيث يوضح أسباب ابتعاده عن العمل داخل منظومة الأهلي في ظل وجود مجلس المهندس محمود طاهر.



ويكشف أسباب إعلانه دعم ومساندة قائمة محمود الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء.





هويدا مصطفى ببرنامج " من ماسبيرو " على الأولى



يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً على القناة الاولى ، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، للحديث عن ردود الفعل بشأن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ومتابعة فاعليات المؤتمر من خلال البرنامج.





هناء الشوربجى فى " الستات مايعرفوش يكدبوا" على سى بى سى



يستضيف برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا " عل قناة سى بى سى فى الثالثة عصراً الفنانة هناء الشوربجي ، وتتحدث الشوربجى عن أعمالها وبدايتها الفنية

البرنامج تقديم مفيدة شيحة ، منى عبد الغنى ، سهير جودة .







