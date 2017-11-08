المقاولون العرب تزيل 5 أدوار من العقار المنهار بالمنصورة

بدور إبراهيم



أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أن الشركة انتهت من إزالة الأدوار من السادس حتى الثاني بالعقار المنهار بشارع قاعود بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة



وأوضح أنه جاري العمل حالياً في إزالة باقي الأدوار.



وأشار إلى أنه تم إخلاء جميع منقولات السكان بمعرفة الشركة وتسليمها لهم بوجود قوات الأمن التابعين لمدرية أمن الدقهلية بدون أية أضرار.



وأكد أن الجميع قد أشاد بالأداء المتميز والراقي لشركة المقاولون العرب في عملية الإزالة وتسليم المواطنين كافة منقولاتهم.



وقال رئيس المقاولون العرب إن الشركة قد حرصت على سرعة التواجد فور إبلاغها مباشرة وتكليفها من قبل الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وعمل برنامج زمني بالتعاون مع استشاري محافظة الدقهلية وأساتذة جامعة المنصورة والقوات المسلحة لعمل اللازم حرصاً على الأرواح والمباني المجاورة.



وأوضح أنه م تكليف فرع شمال الدلتا بالشركة بذلك، والذي بدأ على الفور بمعاينة العقار بحضور قيادات المحافظة وقيادات الأمن بالدقهلية



ووفق المسؤول ذاته، تبين من خلال المعاينة أن العقار عبارة عن عمارة سكنية من دور أرضي وستة أدوار، وقد تأكد أن العقار قد حدث به كسر في الدور الأرضي مع حدوث هبوط ودوران بالمبني وميل على العمارات المجاورة.



وأشار رئيس المقاولون العرب إلى أن هناك عقبات واجهت الشركة تمثلت في أن الشوارع المحاطة بالمبنى كانت ضيقة ولا تسمح بدخول المعدات، حيث تم التعامل مع الموقف ودخول المعدات من شوارع خلفية أوسع.



ونوه إى استمرار الجهود والمتابعة حرصاً على الأرواح والعقارات المجاورة للعقار وذلك بالتنسيق مع المحافظة.





