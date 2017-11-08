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عقـــارات
رجال الأعمال المصريين تبحث تمويل المشروعات مع العقاري العربي
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 02:38 م
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين
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لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين
عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد اجتماعاً موسعاً مع رئيس البنك العقارى المصرى العربى لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية والبنك فى تمويل الشركات والمطورين العقاريين.
وأكد المهندس فتح الله فوزى, نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد على أهمية إزالة كافة التحديات التى تواجه الشركات العقارية و المطورين العقاريين فى التعامل مع البنوك وبحث إيجاد آليات جديدة للتعاون المشترك بين الجمعية والبنك العقارى المصرى العربى لتمويل المشروعات العقارية والمطورين العقاريين.
وأضاف فوزى, أن أرتفاع أسعار الاراضى من ابرز التحديات التى تواجه المطورين العقاريين فى الحصول على التمويل المناسب لتغطية كافة انشاءات المشروع فى ظل أرتفاع أسعار الاراضى خاصة وانها تمثل من 40% إلى 50% من تكلفة المشروع.
من جانبه أكد عمرو فؤاد كمال رئيس البنك العقاري المصري العربي, ان خطة مجلس إدارة البنك تستهدف تعزيز دور البنك كشريك استراتيجيي للتطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال "كمال" خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة, ان البنك مستعد لتمويل الشركات العقارية وبشكل اكبر للمطورين العقاريين في مجال المراكز التجارية ومراكز العلاج ومناطق التخزين وإنشاء المدارس والجامعات.
وأكد رئيس البنك العقاري المصري العربي ان فكر إدارة البنك تتجاوز حدود المشروعات السكنية لتشمل التنمية العمرانية مع التوسع في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية والتجارية.
وحول اليات التمويل المتاحة لدي البنك قال "كمال": شخصيا أنا من أنصار مدرسة انه لا شيء مستحيل, مشيرا الي ان البنك جاهز لتمويل المشروعات وكذلك الشركات الناشئة.
وأكد رئيس البنك العقارى المصرى العربى انه تم انشاء إدارات متخصصة للدراسات الانشائية والاستثمارية لطرح منتجات وأساليب تمويلية غير تقليدية.
وأشار إلى أن البنك تعاقد مع شركات تطوير عقاري حكومية كبيرة من بينها شركة النصر للإسكان وشركة المعادي ومصر الجديدة للإسكان.
وحول مشاركة البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال رئيس البنك العقاري المصري العربي ان البنك مؤمن بدوره في تنمية المشروعات الصغيرة ورحب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال والتنسيق من اجل تمويل هذه النوعية من المشروعات.
شارك في اللقاء عمرو جاد الله و ياسر أبو العنين ونيفين الزاهد من البنك العقاري المصري العربي والمهندس حسن الشافعي رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني والمسئول عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية ومن المطورين العقاريين مجدي عارف وعلي سليمان ومجدي حنين ومحمود شلبي وحمدي رشاد وعلاء فكري.
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