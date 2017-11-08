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سيـــاســة
مصر تدعو إسرائيل لإعادة قراءة خطاب زيارة السادات
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 02:08 م
السيسي وبنيامين نتنياهو
أخر الأخبار
السيسي وبنيامين نتنياهو
سمر السيد
دعت مصر إسرائيل لإعادة قراءة خطاب زيارة الرئيس الراحل أنور السادات، وفق بيان للخارجية.
قالت وزارة الخارجية إن حازم خيرت سفير مصر لدى إسرائيل ذكر في كلمة في مؤتمر نظمه مركز بيجين – السادات للبحوث الإستراتيجية بجامعة بار إيلان بمناسبة مرور 40 عاما على الزيارة التاريخية للرئيس السادات لإسرائيل
وأشار إلى أهمية تلك الزيارة التاريخية التي مهدت الطريق أمام السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وشدد السفير المصري على أن السلام العادل يقوم على تحقيق حل الدولتين، منتقدا المستوطنات التي تعيق عملية السلام، مشيرا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية.
وأردف سفير مصر في تل أبيب، بأن جهود مصر في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، إنما تأتي في إطار دورها الرائد وإلتزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
كما دعا السفير الإسرائيليين إلى إعادة قراءة خطاب الرئيس السادات أمام الكنيست الإسرائيلي جيدا، والذي شدد خلاله على أن مفتاح الاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام الشامل والعادل.
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