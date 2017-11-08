روبكس لتصنيع البلاستيك تناقش تأجير مخزن بالغردقة

روبكس للبلاستيك

رجب عزالدين



قالت شركة "روبكس العالمية" لتصنيع البلاستيك والأكريلك، إن مجلس إدارتها سينظر -اليوم الأربعاء- فى طرح مخزن الشركة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، للإيجار.



ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة، فى الثالثة مساء اليوم، لمناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية، المنتهية 30 سبتمبر 2017.



وتحولت الشركة للربحية خلال النصف الأول من 2017، لتسجل 4.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 4.1 مليون جنيه، بالنصف المقارن من 2016.



وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 566.7% على أساس سنوي، نتيجة زيادة إيراداتها، وسجلت 1.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 248.8 ألف جنيه، بالفترة المماثلة من العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الشركة 95.5 مليون جنيه، موزعًا على 19.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.