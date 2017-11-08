EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر دولي بمعرض الشارقة للكتاب
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 01:46 م
مكتبة الإسكندرية
أخر الأخبار
مكتبة الإسكندرية
مها يونس
تشارك مكتبة الإسكندرية بمؤتمر المكتبات السنوي بمعرض الشارقة للكتاب
وتشارك متمثِّلة في "المعايير العربية للمكتبات"، في جلسة الملصقات المقامة على هامش المؤتمر الرابع للمكتبات السنوي الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية بمركز إكسبو الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة
وتتضمن جلسة اليوم مناقشة بعنوان "نشر المعايير الدولية للمكتبات باللغة العربية"، كجزء من معرض الشارقة الدولي للكتاب النسخة السادسة والثلاثون.
وتهدف المعايير العربية للمكتبات إلى تطوير معايير لنشر البيانات الببليوجرافية والاستنادية بين المكتبات العربية، وبناء نظم إدارة معرفة لتنظيم وتبادل الإنتاج الفكري العربي، وإتاحة الوصول الشامل لمصادر المعلومات.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من هذا المؤتمر تم انعقادها في 2013، ويقدم المؤتمر برامج تغطي مدًى واسعًا من الموضوعات التي تهم المكتبيين في المكتبات الأكاديمية، والحكومية، والعامة، والخاصة، مما يقدم لهم فرصة مميزة للتواصل مع نظرائهم من المكتبيين حول الوطن العربي، ومشاركة كل ما هو جديد في مجال المكتبات والمعلومات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا