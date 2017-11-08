مصلحة الضرائب تقر تعديل محاسبة المخابز البلدية

الإدارة العامة لمباحث الضرائب

رئيس الشعبة: المفاوضات مستمرة



مها أبوودن ـ محمد مجدى



أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا، عدلت فيه طريقة المحاسبة الضريبية مع المخابز البلدية فى ضوء تغيير منظومة إنتاج الخبز.



وجاء نص القرار على أن تتم المحاسبة على أساس بضعة معايير، أبرزها كمية الدقيق، يتم تحديدها وفقًا للحصة التموينية المقررة للمخبز بحسب القرار، وفقا لشهادة من الإدارة التموينية أو المطحن.



وحدد القرار أيضًا عددًا آخر من المعايير التى يتم على أساسها المحاسبة الضريبية للمخابز البلدية، ومن أهمها هامش الربح على الجوال زنة 100 كجم 3 فترات متتالية للمحاسبة على هذه الكمية، ففى الفترة حتى 10 ديسمبر 2012 تتم المحاسبة على أساس 2.5 جنيه كهامش ربح شاملة ربح التشغيل والبيع، وفى الفترة من 11 ديسمبر 2012 حتى 31 ديسمبر 2015، تتم المحاسبة على أساس نوع الوقود ونوع الخبز وتم تقسيم تلك الفترة على 3 مراحل.



وتبدأ المرحلة الأولى فى الفترة من 11 ديسمبر 2012 حتى 1 نوفمبر 2014، تتم المحاسبة على أساس هامش ربح 27 جنيهًا على الخبز المجر و25 جنيهًا كهامش ربح للجوال بالنسبة للخبز الماو المنتجين بمخابز تعمل بالسولار.



أما بالنسبة للخبز المنتج عن طريق مخبز يعمل بالغاز الطبيعى فيتم احتساب هامش ربح 27 جنيهًا للخبز الماو، ومثلها للمجر، و25 جنيها للخبز الملدن.



وفى الفترة من 2 نوفمبر 2014 حتى 26 ديسمبر 2014، يتم احتساب هامش ربح لجوال الخبز المجر المصنع من مخبز سولار بقيمة 26.10 جنيه و24.5 جنيه لجوال الخبز الماو، أما جوال الملدن فيتم احتساب 34.5 جنيه.



وبالنسبة لمخابز الغاز الطبيعى يُحتسب هامش ربح لجوال الخبز المجر بقيمة 25.30 جنيه، و33.50 لجوال الخبز الماو، و23.50 للخبز الملدن.



أما الفترة من 27 ديسمبر 2014 حتى 31 ديسمبر 2015، فيتم حساب مخابز السولار على أساس هامش ربح 24.69 جنيه لجوال الخبز المجر، و32.30 لجوال الخبز الماو، و32.5 لجوال الخبز الملدن، وبالنسبة لمخابز الغاز الطبيعى يُحتسب هامش ربح بقيمة 24 جنيها لجوال الخبز المجر، و32.25 جنيهًا لجوال الخبز الماو، و22.25 جنيه لجوال الخبز الملدن.



ونص القرار على خصم المصروفات العمومية والإدارية وفقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.



من جانبه قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، إن القرار الذى أصدرته مصلحة الضرائب يستند إلى تعليمات تنفيذية قديمة صادرة فى عام 2014، ولن يتم تطبيقها، وأكد فى تصريحات لـ"المال" أنه سيلتقى رئيس مصلحة الضرائب نهاية الأسبوع للتفاوض معه حول آلية محاسبة المخابز البلدية فى ظل تغيير منظومة إنتاج الخبز.



واوضح حماد، أن المحاسبة الضريبية كانت بنحو 5 جنيهات على كل جوال دقيق يتم تسلمه، وتم وقفها بعد تعديل منظومة الخبز نهاية شهر يوليو الماضى، فكان يتم احتسابها على أساس أن تكلفة إنتاج الجوال ـ122 جنيهاً، بينما التكلفة الحالية تبلغ 180.



وأضاف أن هناك مفاوضات ما زالت جارية بين وزارتى التموين والمالية، حول كيفية المحاسبة الضريبية لكل جوال دقيق يتم استخدامه لإنتاج الخبز المدعم، وذلك من قبل أصحاب المخابز.