البرلمان يؤجل التصويت على قانون النقابات العمالية لأخر الجلسة

على عبدالعال

ياسمين فواز



قرر مجلس النواب، تأجيل التصويت على المواد الخلافية بقانون النقابات العمالية، لنهاية الجلسة المنعقدة -اليوم الأربعاء- لاستكمال المناقشات.



وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن العمل النقابى فى مصر، لا يحتاج إلى تفرغ، خاصة أنه فى الأساس تطوعى، ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطله ويضيف أعباء مالية على أًصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أننا فى وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم لابد من تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، تعليقًا على المادة 51 من مشروع قانون المنظمات النقابية، بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبه وترقياته.



وتنص المادة السابقة على أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، بكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.



وأضاف السويدى أن العمل النقابى هو عمل تطوعى، وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.



واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن العمل النقابى هو تطوعي وليس فى حاجة إلى تفرغ إطلاقاً، الأمر الذي اختلف معه بشأنه النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، مؤكداً أن التفرغ موجود فى كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة، حرصاً على حرية العمل النقابى قائلًا: "تفرغ النقابيين مش بدعه إطلاقاً، ولا يؤثر على سير العمل إطلاقًا"، ما دفع رئيس المجلس لتأجيل التصويت علي المادة السابقة في أخر الجلسة.



وأجل عبد العال، المادة 52، الخاصة بمدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها والتى تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل، مؤكدا أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسية أمر غير منطقى، خاصة أن من يريد العمل فى المنظمات النقابية لابد أن يكون مؤهل وليس مستخدماً للعمل النقابى للحصول على الدراسات.