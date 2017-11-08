أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم جلوبال تيلكوم يصعد 7.9%

سهم
سهم
سهم

عقب إيداع عرض شراء من شركة فيون هولدنجز
أسماء السيد


صعد سهم "جلوبال تيلكوم" بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنحو 7.9% عند 7.61 جنيه، ليأتي ضمن قائمة السهم اﻷكثر صعودًا، وذلك بالتزامن مع إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ 42.31 جنيه من رأس مال الشركة بسعر 7.9 جنيه .

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن مشروع عرض الشراء مقدم من شركة "فيون هولدنجز" لشراء 1.9 مليار سهم، مشيرةً إلي أنه جاري دراسة العرض .

ويبلغ رأس مال الشركة 2.7 مليار جنيه موزعًا على 4.7 مليار سهم، بقيمةة أسمية 58 قرش للسهم .

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على السهم لمدة 15 دقيقه مع إلغاء جميع العمليات المنفذة وذلك قبل اﻹعلان عن الحدث الجوهري .


 

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا