عقب إيداع عرض شراء من شركة فيون هولدنجز



أسماء السيد





صعد سهم "جلوبال تيلكوم" بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنحو 7.9% عند 7.61 جنيه، ليأتي ضمن قائمة السهم اﻷكثر صعودًا، وذلك بالتزامن مع إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ 42.31 جنيه من رأس مال الشركة بسعر 7.9 جنيه .



وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن مشروع عرض الشراء مقدم من شركة "فيون هولدنجز" لشراء 1.9 مليار سهم، مشيرةً إلي أنه جاري دراسة العرض .



ويبلغ رأس مال الشركة 2.7 مليار جنيه موزعًا على 4.7 مليار سهم، بقيمةة أسمية 58 قرش للسهم .



وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على السهم لمدة 15 دقيقه مع إلغاء جميع العمليات المنفذة وذلك قبل اﻹعلان عن الحدث الجوهري .







