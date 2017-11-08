سى آى كابيتال: حركة متذبذبة للبورصة المصرية حتى أول 2018

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقَّع محمد أشرف، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «سى آى كابيتال»، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية تحركات عرضية ضخمة ومتذبذبة بشكل كبير بين منطقة 11800 و14500 نقطة، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى والربع اﻷول من 2018.



وعلى المدى الطويل رجّح أن يشهد الربعان الثانى والثالث من 2018 نوعًا من التراجع، على أن تتحقق قاع أساسية خلال الربع الأخير من العام نفسه، ليدخل فى دورة صعود جديدة وقوية خلال عامى 2019 و2020.



وقام محمد أشرف مؤخرًا بتقديم محاضرة عن موضوع الماجيستير الذى حصل عليه شهادة الـMFTA فى المؤتمر السنوى العالمى للاتحاد الدولى للمحللين الفنيين IFTA، إذ يقوم الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين (IFTA) بعمل مؤتمر سنوى فى بلاد مختلفة حول العالم، عادةً يكون فى شهر أكتوبر من كل عام، وتقوم بتنظيم المؤتمر جمعية المحللين الفنيين العضو فى الاتحاد والموجودة فى هذه البلد.



وعرض أشرف رسمًا بيانيًّا جديدًا اسمه «Points and Line Chart»، باستخدام النقاط والخط فقط، ولهذا النموذج الجديد له ميزة رسم الحركات السعرية المهمة فقط وعدم رسم الأيام التى لم يكن بها حركة جيدة فى السوق باستخدام معايير الفلترة الخاصة بالرسم البيانى الشهير الـ»Point and Figure»، كما أن له مزايا الرسم البيانى الخطى «Line chart» بما فى ذلك عرض الاتجاه بشكل سلس وليس بشكل عمودى، واستخدام أسعار الإغلاق، وتوضيح الأنماط السعرية، وخطوط الاتجاه.



وتابع: كما يضيف هذا الرسم البيانى الجديد أحجام التداول والوقت (أو عدد الأيام)، وهذا ليس موجودًا فى الرسوم البيانية التى تقوم بفلترة الأسعار، ويسمح بتطبيق المؤشرات الفنية، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب، ونظرًا لأن هذه المؤشرات محسوبة من أسعار تم فلترتها فتكون هذه المؤشرات بالتبعية مفلترة من الحركات غير المهمة، ومن ثم تكون إشاراتها أساسية وقوية.



ولفت إلى أنه من أهم المفاهيم الجديدة للرسم البيانى إضافة أحجام التداول الكلية «Total Volume».



وتنوع المحاضرون والحاضرون بين محللين فنيين، ومديرى محافظ وصناديق استثمار، وأساتذة فى الاقتصاد ومتاجرين وسماسرة ومحللين ماليين. وكان من أبرز المحاضرين من مجتمع التحليل الفنى الأستاذ «Robert Prechter» أحد مؤسسى نظرية موجات إليوت، والأستاذ «John Bollinger» الذى أنشأ مؤشر التحليل الفنى المشهور والمستخدم عالميًّا «Bollinger Bands».



وأخيرًا لفت محمد أشرف، معلقًا على تحديات التحليل الفنى والمعوقات التى يواجهها المحلل الفنى بمصر، إلى أهمية وضع المزيد من الضوابط لمهنة المحلل الفنى وخضوعه للرقابة، ورأى أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية من قِبل مجلس إدارة البورصة ومن رئيس الهيئة العامة لسوق المال فى المضى بتحقيق ذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»وبالفعل يتم ذلك كبداية عن طريق نشر الوعى بهذا العلم عن طريق الدورات التدريبية الداخلية بالبورصة والهيئة، إضافة لوضع ضوابط ومطالب واضحة لكل المحللين الفنين العاملين حاليًّا فى المجال أو المتقدمين الجدد، وأهمها الحصول على إحدى شهادات التحليل الفنى المعترف بها دوليًّا أوما يعادلها.



أما عن العقبات التى يواجهها المحلل الفنى فقال إن تلك العقبات تتمثل فى عدم استيعاب العديد من شركات الوساطة المالية بأهمية التحليل الفنى وما يمكن أن يقدمه من تحسن ﻷداء الشركة وإمكانية التعامل فى جميع أنواع اﻷسواق المحلية والعالمية والاعتماد الكبير على التحليل الفنى لمواجهة هذه اﻷسواق، ومن ثم يجب أن تقوم شركات الوساطة فى المستقبل بتكبير حجم أقسام التحليل الفنى.