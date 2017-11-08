الرقابة المالية

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت -اليوم الأربعاء- مشروع عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى، والخاص بشراء 1.99 مليار سهم، تمثل 42.31% من رأس مال شركة جلوبال تيلكوم القابضة.



وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن سعر العرض المقدم يبلغ 7.9 جنيه للسهم، وجارى دراسته من قبل الهيئة.



وقامت إدارة البورصة فور إرسال البيان المشار إليه بإلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم جلوبال تيلكوم القابضة، خلال جلسة تداول اليوم وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، قبل الإعلان عن هذا الحدث الجوهري.



وتراجعت أرباح الشركة إلى 36.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بلغت 114 مليون دولار، بالنصف المقارن من العام الماضي.



ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.

