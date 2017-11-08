EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية تتلقى عرضًا للاستحواذ على 42.3% من جلوبال تيلكوم
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:39 م
الرقابة المالية
أخر الأخبار
الرقابة المالية
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت -اليوم الأربعاء- مشروع عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى، والخاص بشراء 1.99 مليار سهم، تمثل 42.31% من رأس مال شركة جلوبال تيلكوم القابضة.
وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن سعر العرض المقدم يبلغ 7.9 جنيه للسهم، وجارى دراسته من قبل الهيئة.
وقامت إدارة البورصة فور إرسال البيان المشار إليه بإلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم جلوبال تيلكوم القابضة، خلال جلسة تداول اليوم وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، قبل الإعلان عن هذا الحدث الجوهري.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 36.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بلغت 114 مليون دولار، بالنصف المقارن من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا