أرضك للتنمية تحقق 600 مليون جنيه مبيعات من زيزينيا المستقبل

أشرف دويدار شركة أرضك للتطوير العقارى

المال ـ خاص



أكد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أن الشركة حققت 600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية، خلال العام الحالى، من مشروعها زيزينيا المستقبل بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.



وأشار إلى أن الشركة استطاعت تسويق ما يفوق %50 من إجمالى وحدات المشروع حتى الآن، وبدأت الشركة الأعمال الإنشائية للمشروع فى أكتوبر 2016، وتعتزم الانتهاء من تنفيذ كامل وحداته وتسليمها فى 2020.

ويقام كومباوند زيزينيا المستقبل على مساحة 70.46 فدان، ويضم نحو 45 عمارة سكنية تشتمل على 1807 وحدات سكنية، بمساحات تتراوح بين 160 و568 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع %20، ويضم مساحات خضراء وبحيرات صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية.



ولفت إلى أن الشركة تعتزم العمل كمطور صناعى فى المرحلة المقبلة، وانضمت لتحالف مع شركة بولارس وسياك لتطوير 5٫5 ملايين متر مربع فى العين السخنة بمحور قناة السويس على 10 سنوات، ومن المقرر أن يتم تطوير مليون متر مربع فى البداية، وتسليم الأرض على مراحل، وعقب الانتهاء من كل مرحلة يتم الدخول فى الأخرى مباشرة.



وأضاف أنه جارٍ التفاوض على التكلفة الاستثمارية للمشروع وطرق السداد، لافتًا إلى أن تلك المشاريع قادرة على جذب المستثمر الأجنبى والمزيد من العملة الصعبة.



وأوضح دويدار أن مصر يوجد بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج لتنمية تكنولوجية حتى تكون روافع قوية للتنمية الصناعية، كما توجد بعض المناطق الصناعية المهجورة نتيجة غياب المرافق الأساسية للحياة.



ونوّه بأن تطوير المدن الصناعية يبدأ بإدراك الهدف الحقيقى لإنشاء هذه المدن، بجانب تسهيل إجراءات عمل المستثمرين بها، فأول مشكلة تواجه المستثمر التراخيص التى يحتاجها لبدء العمل داخل المنطقة الصناعية، لافتًا إلى أن مشاريع قناة السويس تمنح مصر ميزة استثمارية حقيقية.