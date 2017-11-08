سراج مساعد العضو المنتدب بالأولى للتأجير التمويلي

توفيق للتأجير التمويلي

المال ـ خاص



أصدر مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلى «الأولى»، منذ أيام، قرارا بترقية هيثم سراج، مساعدا للعضو المنتدب لقطاع التسويق.



قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلى «الأولى» إن القرار جاء نظرا لما يحظى به «سراج» من خبرة عملية 16 عامًا من العمل فى مجال البنوك و التأجير التمويلى، مشيرا إلى أنه بدأ مسيرته المهنية عام 2002 بقطاع الائتمان بالبنك التجارى الدولى حتى 2007 ، ثم تدرج فى المناصب فى العديد من شركات التأجير التمويلى مثل شركة التوفيق.



للتأجير التمويلى، وشركة «GB lease» و كان ضمن الفريق المؤسس لشركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلى.



وأضاف أنه يشغل حاليًا منصب مساعد الرئيس التنفيذى لقطاع تطوير الأعمال لشركة التعمير للتأجير التمويلى، بعد أن كان المدير العام لإدارة تطوير الأعمال بالشركة، ونجح فى تأسيس الإدارة وعدة عمليات مما حقق دخلا كبيرا للشركة.



وأشار إلى أن القرار جاء تطبيقا للسياسة والنهج الجديد الذى تتبعه الشركة، لتأهيل الكوادر الشبابية وتوليها المناصب القيادية.