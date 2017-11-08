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بورصة وشركات
إم بى للهندسة تدرس تأسيس شركة خدمات لوجستية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 11:46 ص
شركة إم بي
أخر الأخبار
شركة إم بي
شريف عمر، مني عبد الباري
أعلنت شركة إم بى للهندسة ، الشركة الرائدة في مجال صناعة و تجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، أن إدارة الشركة بصدد دراسة تأسيس شركه تابعة تكون نشاطها الأساسى الخدمات اللوجيستية
وقال أحمد بهاء الدين شلبي ، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة فى بيان حصلت المال على نسخة منه إن تلك الخطوة تعد استكمالاً لنجاح خطة إعادة الهيكلة التشغيلية المفعلة منذ عام 2016, تماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية فى التنوع القطاعى المدعوم بالتخصص الصناعى للعمليات.
وأكدت الشركة في البيان ذاته أن نتائج الأعمال المجمعه عن التسعة شهور الأولى من العام الحالى نمواً فى المبيعات بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى لتصل المبيعات إلى مبلغ 97 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى زيادة فى مجمل الربح ليصل الي نسبة 25%.
وأوضح أن هناك زيادة في صافي دخل الفترة بنسبه 70% ليصل إلى 8 ملايين جنيه مصري مقارنة بمبلغ 4.7 مليون جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وفي هذا الصدد، قال أحمد بهاء الدين شلبي ، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، إن نتائج الأعمال تعبر عن قوه أداء العمليات ومردودات الاستثمارات المستحدثة والتي ساهمت بشكل مباشر في زيادة مساهمة القطاع الصناعي للشركة في إيجابية نتائج الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أنه تم بدء العمليات التشغيلية لمصنع شركة بيتا اليكتريك للصناعات التابعة لشركة ام بي للهندسة و الكائن في مدينه السادس من اكتوبر في نهايه الربع الثالث من العام الجاري.
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