عبدالحميد كمال يمثل النواب بمؤتمر الأمم المتحدة ببيروت

مجلس النواب

ياسمين فواز



يشارك النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب -اليوم الأربعاء- ممثلاً عن البرلمان المصري بمؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة 2030، والذي يُعقد بمقر "الأسكوا" - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – في العاصمة اللبنانية بيروت.



يقام المؤتمر حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية، ويستمر لمدة 3 أيام.



ويتطلّب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اتباع نهجٍ متكاملٍ للتصدي للتحديات الإنمائية، والاعتماد على المشاركة القوية لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك البرلمانيّين، لفهم التقدم التنموي المحرز على المستوى الوطني، وتكييفه، ورصده، ومتابعته.



ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي في المنطقة العربية بأهمية توظيف الأدوار التي يضطلع بها أعضاء المجلس البرلماني في تنفيذ خطة التنمية 2030، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يمكن لهذه الأدوار أن تخدم عملية التنفيذ والمتابعة والاستعراض على الصعيد الوطني.



وسيركّز المؤتمر على إدماج خطة التنمية 2030 في وظائف أعضاء البرلمانات بما فيها التمثيل، وسن القوانين، والرقابة، وستتناول الإطار الأوسع للخطة، أي ليس فقط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بل أيضاً الديباجة، ومجموعة الوثائق التحضيرية العالميّة والإقليمية التي يسّرت إعداد خطة التنمية.



وستتناول النقاشات احتياجات بناء القدرات في العمل البرلماني في إطار تنفيذ خطة 2030، تمهيداً لمزيد من أنشطة التدريب وبناء القدرات.



وتقوم الإسكوا بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستتضمن مشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.