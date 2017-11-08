مقاولون: العقد المتوازن هو الضمان الوحيد لحقوق الشركات

❏ محمد طارق: القانون «89» وتعديلاته لا يسرى على القطاع الخاص

❏ على مصطفى: جار إعداد الصياغة القانونية له وإقراره

❏ أسامة بطاح: مطلوب المساواة فى إجراءات سحب الأعمال



رضوى عبد الرازق



أكد خبراء قطاع التشييد و البناء أن إقرار العقد المتوزان وتطبيقه، هو الضمانة الوحيدة لحل مشكلات شركات المقاولات المزمنة، والحفاظ على حقوقها من تعنت بعض جهات الإسناد والاستفادة من الإجراءات الجيدة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لدفع القطاع، ومنها صرف التعويضات وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، لحماية الشركات من التغيرات المفاجئة فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات.



وأشاروا إلى أن إقرار العقد المتوازن واتباع نموذج موحد لعمليات المقاولات، يضمن التزام الشركات بالقانون وتعديلاته وعدم حدوث أى مشكلات تعطل سير العمليات الإنشائية بالمشروعات وتهدد استقرار القطاع.



وقال المهندس على مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد, إن الاتحاد أعد منذ شهر نموذجا مبدئيا للعقد المتوزان، وتجرى صياغته ومراجعته من الناحية القانونية حاليا، وسيتم بعد ذلك عرضه على الكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليعرضه بعد المراجعة على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإقراره، مشيراً إلى تركيز الاتحاد على حل مشكلة القطاع المزمنة التى عانى منها لسنوات وأسهمت فى حدوث تداعيات سلبية على الشركات، وهى تطبيق عقود إذعان لاتحمى حقوق المقاولين ولاتساوى بينهم وبين جهات الإسناد.



وأشار إلى أن العقد المتوزان يحمى حقوق جميع الأطراف، المقاول والمالك والاستشارى، ويساوى بينهم فى الحقوق والواجبات، بما يعود بالنفع على الاستثمارات وحركة التنمية والمشروعات، لافتا إلى أن العقد هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ المشروعات الكبرى الجارى حاليا طرحها من قبل أجهزة الدولة المختلفة فى التوقيتات الزمنية المحددة، ووفقا للجودة المطلوبة كما يضمن تلافى العديد من السلبيات التى عانى منها المقاولون جراء الارتفاعات المتزايدة والمفاجئة فى أسعار الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات.



وأضاف أنه تم مؤخراً تعديل المادة "55 " من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، بما يلزم جهات الإسناد بإضافة جميع العناصر المتغيرة فى التكاليف فى المعادلة السعرية، وصرف فروق أسعار حال حدوث أى متغيرات سعرية بها بعدما كانت جهات الإسناد فى السابق تصرف فروق الأسعار على الحديد والأسمنت فقط، مما أسهم فى حدوث المشكلات الأخيرة عقب التعويم.



ولفت إلى أن بعض جهات الإسناد تتحايل على تطبيق بنود القانون بالتعديلات، ومن ثم فإن إقرار العقد المتوزان، يعد الضمانة الوحيدة لحماية حقوق شركات المقاولات.



وأكد المهندس أسامة بطاح، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إقرار العقد المتوزان هو السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق شركات المقاولات وإلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون والتعديلات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأعباء التى شهدتها شركات المقاولات خلال العام الماضى من التغيرات المفاجئة فى أسعار مواد البناء وأجور العمالة التى ارتفعت بنسبة تصل إلى 100% وغيرها من المدخلات وعدم مراعاة العديد من جهات الإسناد لتلك الأعباء بما تطلب إقرار تعويضات لتلك الشركات، والتى تأخر صرفها أيضا لفترة طويلة للشركات، مما أسهم فى تخارج عدد كبير من المقاولين خلال العام الجارى.



وأشار إلى ضرورة حماية الشركات الصغرى والمتوسطة، والتى تشكل نسبة كبيرة من الشركات العاملة فى السوق، خصوصا أن تطبيق عقود عادلة يضمن الحفاظ على هيكل القطاع ويجذب المزيد من الشركات و يوفر فرص عمل للملايى، موضحا أن جهة الإسناد هى من تضع شروط التعاقد وآلية التعامل مع الشركات .



وشدد على أن العقد المتوزان سيضمن حل مشكلات أخرى منها المساواة فى الالتزامات بين الشركات وجهات الإسناد فى حالات تأخر المقاول عن تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى حال حدوث ظروف طارئة، خصوصا أن بعض جهات الإسناد تقوم حال تأخر المقاول تحت أى ظرف بتسييل خطابات الضمان وسحب المشروعات فى فترة زمنة قصيرة، بينما فى المقابل حال صدور قرار من مجلس الوزراء بمد مدة تنفيذ المشروعات تتعنت الجهات فى تنفيذ القرار نتيجة البيروقراطية، مما يسهم فى ضياع حقوق المقاول وعدم مساواته مع جهات الإسناد.



وأشار إلى أنه لايوجد عقد موحد لعمليات المقاولات، مما يؤدى إلى حدوث مشكلات لبعض الشركات، ويسهم فى ضياع حقوقها، كما أن الشركات لن تستفد من التعديلات بالقوانين إلا فى حال تطبيق العقد المتوزان .



وقال المهندس محمد طارق، المدير العام لشركة "سى سى سى" للمقاولات , إن أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، تطبق فقط على الأعمال المسندة من قبل الجهات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام ولاتسرى على شركات القطاع الخاص، ومن ثم فإن شركات المقاولات العاملة مع القطاع الخاص لن تستفد بالتعديلات التى تسرى بالقانون، ومن ثم فلابد من تطبيق عقد متوزان، وإلزام جميع الجهات به للحفاظ على حقوق الشركات وضمان المساواة مع جهات الإسناد .



ولفت إلى أن التعويضات لاتطبق أيضا على العقود المبرمة بين شركات المقاولات والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أغلب جهات الإسناد الخاصة التزمت بصرف فروق أسعار وتعويض المقاولين دوريا عن الارتفاعات والتغيرات فى أسعار الخامات ومدخلات تنفيذ الوحدات، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر المشروعات .





وأضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يبذل جهودا ملحوظة لحل مشكلات شركات المقاولات والحفاظ على حقوقها وهو ما ظهر فى إصدار قانون التعويضات وإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للمزايدات والمناقصات، وإعداد العقد المتوزان.

