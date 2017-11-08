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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة: هناك خطة لتطوير المجازر والمحاجر البيطرية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 11:25 ص
وزير الزراعة في أسوان
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وزير الزراعة في أسوان
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة يجرى تنفيذها حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها.
جاء ذلك خلال قيام وزير الزراعة ومرافقيه بتفقد أحد المشروعات التنموية الكبرى في مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان والتى تشمل محجر بيطري لاستقبال الحيوانات القادمة من أسوان، بسعة 30 ألف رأس، ومجزر آلي بسعة ذبيح 1000 رأس يوميا، ومزرعة للإنتاج السمكي وزريعة الأسماك، فضلا عن مزرعة نباتية منزرعة بمحاصيل الموالح والمانجو، بحيث تعد نموذج للإنتاج التنموي المتكامل.
وقال وزير الزراعة، إن هناك خطة يجرى تنفيذها حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، فضلا عن صقل مهارات الأطباء البيطريين والعاملين في المجازر.
وأشار البنا إلى أن المحاجر البيطرية تعد هي صمام الأمان لمصر، لمنع دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية تؤثر على الثروة الحيوانية في مصر، لافتا إلى أن كافة المحاجر تخضع للرقابة الشديدة والتفتيش المستمر.
وأوضح أهمية محطة بحوث جنوب الوادي بمدينة أبوسمبل السياحي والتابعة لمركز البحوث الزراعية خلال جولته بها على هامش زيارته لمحافظة أسوان.
ولفت إلى أنها تساهم بشكل كبير في تكوين ثروة معلومات فنية زراعية تخدم المستثمرين وصغار المزارعين بمنطقة جنوب الوادي سواء مشروع توشكي او الزراعات الشاطئية او العوينات، فضلا عن المشروعات المشتركة مع السودان.
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا بجانب دورها الخدمي والتنموي بمنطقة جنوب الوادي.
وقال البنا إن تلك المحطة قدمت العديد من التجارب الإرشادية والتدريبية ونقل التكنولوجيا الجديدة من أصناف وهجن نباتية وسلالات حيوانية، بما يساهم في زيادة معدل التنمية الزراعية بجنوب الوادي وخدمة سكانه.
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