مؤشرات البورصة تصعد بمستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية



رجب عزالدين



افتنتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة من التداول.



وصعد egx30 بـ0.50% عند 14127 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 774 نقطة حتى الساعة 10:15.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب، فهبط egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14057 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.58% عند 771 نقطة.



كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.43% عند 1744 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان 0.64% عند 2460 نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.13% عند مستوى 13330 نقطة.

