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بورصة وشركات
مؤشرات البورصة تصعد بمستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 10:45 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتنتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة من التداول.
وصعد egx30 بـ0.50% عند 14127 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 774 نقطة حتى الساعة 10:15.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب، فهبط egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14057 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.58% عند 771 نقطة.
كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.43% عند 1744 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان 0.64% عند 2460 نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.13% عند مستوى 13330 نقطة.
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