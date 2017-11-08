EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يحظر خروج حاويات بضائع خطرة
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 10:39 ص
ميناء الاسكندرية
أخر الأخبار
ميناء الاسكندرية
❏ المستودعات المصرية تشكو زيادة غرامات التأخير لصالح الخطوط الملاحية
السيد فؤاد
قررت هيئة ميناء الإسكندرية من خلال لجنة القرار 110، عدم خروج الحاويات الخطرة من الميناء، إلا حال توافر ساحات الخطر الخارجية، لتكون مؤمنة ومجهزة لهذا الشأن.
يأتى ذلك على خلفية مناقشة مذكرة رفعت للجنة القرار 110 من الإدارة المركزية للحركة، بشأن مراجعة ساحات الخطر بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لتداول وتخزين الكيماويات بالدخيلة.
ومن المعروف أن لجنة القرار 110 تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لعام 1978، بشأن مناقشة جميع المشكلات بالميناء، التى تتكون من مجتمع الميناء، بما فيها هيئة ميناء الإسكندرية، وإدارة الحركة، وهيئة الرقابة على الصادرات، ومصلحة الجمارك، وغرفة الملاحة.
ووافق اجتماع اللجنة على تشكيل لجنة برئاسة خالد عبدالعزيز، رئيس الادارة المركزية للحركة، وعضوية الجمارك، والشرطة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمبيعات الحكومية، للعمل على سرعة التخلص من الحاويات المهمل.
ويرجع زيادة تكدس الحاويات المهمل بساحات ميناء الإسكندرية منذ أعوام طويلة، لتحول الميناء الأكبر فى مصر إلى مخزن كبير، رغم المحاولات المستمرة من 5 جهات حكومية، وغير حكومية، للتخلص منها دون جدوى.
بحسب آخر كشف لتلك الحاويات، نقلت 63 حاوية، وأعدمت 68، وعرض 65 فى مزادات، وإعادة تصدير 663، وصرف 889 بمعرفة أصحابها، بينما توجد ما يزيد عن 3 آلاف حاوية مهملة، ما تزال السلطات غير قادرة على التخلص منها.
وافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال اجتماع اللجنة على تستيف البوالص الخطرة المتجانسة، كبيرة العدد، على الارتفاعات حتى المستوى الثالث، وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تستيف البوالص طبقا للأكواد الدولية «IMDG» بشأن هذا الموضوع.
وناقشت اللجنة كتاب شركة المستودعات العامة بشأن شكوى العملاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وغرامات التأخير على الحاويات، التى يحصلها التوكيل الملاحى لصالح الخط، ما يضر بالاقتصاد الوطنى.
وانتهى قرار اللجنة أن تقوم شركات الحاويات بدراسة الموافقة على تفريغ مشمول الحاويات، حال طلب صاحب الشأن ذلك، على أن تقوم شركة المستودعات المصرية بدراسة عدم صرف بضائع إلا بعد وجود أذن تسليم، للحد من غرامات التأخير.
يذكر أن شركة المستودعات العامة المصرية تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتقوم بالنيابة عن هيئة الميناء فى نشاط تخزين البضائع داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة.
كما ورد للجنة كتاب الإدارة المركزية للحركة بشأن إصدار تعليمات للجهات المعنية لتحديد الواجبات والمسئوليات، حال وجود مصاب، أو متوفى على ظهر السفينة، وكان قرار اللجنة فى هذا الشأن أن تقوم الإدارة المركزية للحركة بإصدار تعليمات لتحديد مسئوليات كل جهة لسرعة اتخاذ الإجراءات عند وقوع مثل هذا الحادث.
ميناء الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا