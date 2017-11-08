ميناء الإسكندرية يحظر خروج حاويات بضائع خطرة

ميناء الاسكندرية

❏ المستودعات المصرية تشكو زيادة غرامات التأخير لصالح الخطوط الملاحية



السيد فؤاد



قررت هيئة ميناء الإسكندرية من خلال لجنة القرار 110، عدم خروج الحاويات الخطرة من الميناء، إلا حال توافر ساحات الخطر الخارجية، لتكون مؤمنة ومجهزة لهذا الشأن.



يأتى ذلك على خلفية مناقشة مذكرة رفعت للجنة القرار 110 من الإدارة المركزية للحركة، بشأن مراجعة ساحات الخطر بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لتداول وتخزين الكيماويات بالدخيلة.



ومن المعروف أن لجنة القرار 110 تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لعام 1978، بشأن مناقشة جميع المشكلات بالميناء، التى تتكون من مجتمع الميناء، بما فيها هيئة ميناء الإسكندرية، وإدارة الحركة، وهيئة الرقابة على الصادرات، ومصلحة الجمارك، وغرفة الملاحة.



ووافق اجتماع اللجنة على تشكيل لجنة برئاسة خالد عبدالعزيز، رئيس الادارة المركزية للحركة، وعضوية الجمارك، والشرطة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمبيعات الحكومية، للعمل على سرعة التخلص من الحاويات المهمل.



ويرجع زيادة تكدس الحاويات المهمل بساحات ميناء الإسكندرية منذ أعوام طويلة، لتحول الميناء الأكبر فى مصر إلى مخزن كبير، رغم المحاولات المستمرة من 5 جهات حكومية، وغير حكومية، للتخلص منها دون جدوى.



بحسب آخر كشف لتلك الحاويات، نقلت 63 حاوية، وأعدمت 68، وعرض 65 فى مزادات، وإعادة تصدير 663، وصرف 889 بمعرفة أصحابها، بينما توجد ما يزيد عن 3 آلاف حاوية مهملة، ما تزال السلطات غير قادرة على التخلص منها.



وافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال اجتماع اللجنة على تستيف البوالص الخطرة المتجانسة، كبيرة العدد، على الارتفاعات حتى المستوى الثالث، وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تستيف البوالص طبقا للأكواد الدولية «IMDG» بشأن هذا الموضوع.



وناقشت اللجنة كتاب شركة المستودعات العامة بشأن شكوى العملاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وغرامات التأخير على الحاويات، التى يحصلها التوكيل الملاحى لصالح الخط، ما يضر بالاقتصاد الوطنى.



وانتهى قرار اللجنة أن تقوم شركات الحاويات بدراسة الموافقة على تفريغ مشمول الحاويات، حال طلب صاحب الشأن ذلك، على أن تقوم شركة المستودعات المصرية بدراسة عدم صرف بضائع إلا بعد وجود أذن تسليم، للحد من غرامات التأخير.



يذكر أن شركة المستودعات العامة المصرية تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتقوم بالنيابة عن هيئة الميناء فى نشاط تخزين البضائع داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة.



كما ورد للجنة كتاب الإدارة المركزية للحركة بشأن إصدار تعليمات للجهات المعنية لتحديد الواجبات والمسئوليات، حال وجود مصاب، أو متوفى على ظهر السفينة، وكان قرار اللجنة فى هذا الشأن أن تقوم الإدارة المركزية للحركة بإصدار تعليمات لتحديد مسئوليات كل جهة لسرعة اتخاذ الإجراءات عند وقوع مثل هذا الحادث.