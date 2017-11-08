الإسكان: طرح أراضى مقابر ببرج العرب الجديدة وبدر

طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة





بدور إبراهيم



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم طرح 150 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و50 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، بمساحة 40 م2 للقطعة، بمدينة برج العرب الجديدة بنظام حق الانتفاع.



وقال المهندس طارق السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، بدءا من أمس الثلاثاء الموافق 7/11/2017، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.



وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.



وأوضح المهندس طارق السباعى أنه يمكن إتاحة مقابر للراغبين غير المقيمين بالمدينة، بضعف القيمة المحددة للمقيمين، وذلك في حالة توافر قطع أراض، على أن تكون الأولوية لقاطني المدينة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.



من جهة أخرى قال السباعي إنه تم طرح 150 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و533 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، جاهزة للاستلام بمساحة 40 م2 للقطعة، بمدينة بدر بنظام حق الانتفاع، وذلك للمقيمين بمدن: بدر، والشروق، والعبور.



وقال المهندس طارق السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة بدر، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من أمس الثلاثاء الموافق 7/11/2017، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.



وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن المقيمين بمدن: بدر، والشروق، والعبور، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، موضحاً أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، يوم الأحد الموافق 24/12/2017، بمركز الشباب بمدينة بدر فى الساعة 12 ظهراً.



وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أن قيمة المقبرة 30 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 15 ألف جنيه (دفعة حجز) بشيك معتمد أو مصرفي باسم جهاز مدينة بدر، مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة عند الاستلام، موضحاً أن مناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني للهيئة www.newcities.gov.eg​​



