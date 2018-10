مليون جنيه مبيعات المصرية من شحن أرصدة we يوميًّا

إبراهيم سرحان

❐ إبراهيم سرحان: إى فاينانس تسلم المشغل الرابع 2 مليون خط خلال أسابيع



مها أبو ودن ومحمود جمال



علمت «المال» أن الشركة المصرية للاتصالات تحقق مليون جنيه مبيعات يومية من عمليات شحن أرصدة عملاء شبكتها الرابعة للمحمول we عبر شبكات الدفع الإلكترونى العاملة بالسوق المحلية وهى «فورى» و«Bee» و«مصارى».



وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة إن هذه العائدات تأتى من بيع الكروت الورقية والشحن على الطاير، موضحة أن الفترة الماضية شهدت اتجاه أغلب التجار فى المناطق الأكثر ازدحامًا بالقاهرة والإسكندرية نحو تغذية ماكينات الدفع بمبالغ تصل إلى 10 آلاف جنيه بشكل شبه يومى لتغطية الطلبات المتزايدة.



وأعلنت المصرية للاتصالات فى29 أكتوبر الماضى عن وصول عدد عملاء شبكة we إلى مليون عميل منذ إطلاق الخدمة رسميًّا فى 18 سبتمبر.



على صعيد آخر، ألمح إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، إلى اعتزامها تسليم 2 مليون سيم كارد (شريحة خط) إلى we خلال فترة انعقاد فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات "كايرو آى سى تى من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.



وأضاف سرحان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس الثلاثاء أن «السيم كارد» مصنعه بالكامل داخل مركز البطاقات التابع للشركة، والذى يستهدف تأسيسه لتخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى، بتصنيع الشرائح محلياً بدلاً من استيرادها.



ولفت إلى إجراء الشركة مفاوضات مع عدد آخر من مشغلى خدمات الموبايل لتصنيع السيم كارد.



يذكر أن «المصرية للاتصالات» تقدم حاليا خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى لحين بناء شبكتها المستقلة التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G، ويصل سعر الدقيقة والرسالة النصية ووحدة الميجابايت إلى 12 قرش، كما طرحت أيضًا باقات إنترنت محمول تبدأ من 10 جنيهات.