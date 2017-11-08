البنك الأهلى يعتزم التخارج من حصته بالوطنية للذرة

الوطنية للذرة 556

❐ «Adm» السويسرية تنوى المنافسة.. حال موافقة الهيئة



إيمان القاضى وشريف عمر



يعتزم البنك الأهلى المصرى التخارج من حصته بشركة الوطنية للذرة، البالغة %9.6 فى إطار عرض الاستحواذ المرتقب تنفيذه على أسهم الشركة، فضلًأ عن بنك مصر الذى ينوى بيع حصته البالغة %42.9، المملوكة له عبر شركة مصر المالية للاستثمارات.



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول العرض المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، لشراء حتى نسبة %100 من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيهًا للسهم الواحد، لينفذ العرض بداية من اليوم، الأربعاء، حتى 21 نوفمبر الجارى، فيما لم تقبل عرض الشراء المقدم من شركة adm السويسرية بسعر 35.56 جنيه للسهم.



قال مصدر مقرب من شركةADM، إنها لم يرد إليها أى أسباب لرفض عرضها، وأنها بصدد مخاطبة الهيئة للتعرف على الأسباب الحقيقية لاستبعادها، وأكدت أن الشركة السويسرية مستمرة فى الصفقة، وتتجه لتقديم عرض جديد بسعر أعلى، %2 حد أدنى عن السعر المقدم من كايرو ثرى آيه، حال موافقة الهيئة على ذلك.



يذكر أن قواعد سوق المال تنص على أنه يجوز التقدم بعرض شراء منافس، قبل 5 أيام من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، ويشترط لقبوله ألا تقل الزيادة بالسعر عن %2 من قيمة العرض الأصلى.



وأكد مصدر وثيق الصلة بالشركة السويسرية لـ«المال»، أن مسئولى ADM أبدوا تعجبهم من قرار الرقابة المالية، فى ظل أن الشركة مقيدة فى بورصة نيويورك، بما يعنى توافر جميع المعلومات المتعلقة بهيكل ملكيتها، وميزانيتها، لافتًا إلى أن اجتماع عقد مؤخرا مع وزيرة الاستثمار، سحر نصر، لبحث فرص ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية.



كما أشار إلى أن شركة ADM استحوذت منذ عامين على شركة ميدسوفتس لتصنيع الحبوب، ولم تواجه أى مشاكل إجرائية إنذاك.



وكانت شركة «كايرو ثرى أيه» عينت شركة «سى آى كابيتال» القابضة لتولى مهام المستشار المالى، ومعتوق بسيونى مستشاراً قانونياً، والعربى الأفريقى كسمسار للعرض، فيما اختارت «ADM» السويسرية، شركة المجموعة المالية هيرمس، مستشارا ماليا لعرضها، بجانب مكتب ثروت عبدالشهيد للاستشارات القانونية، لتولى مهام المستشار القانونى



أما «مصر المالية» عينت تحالفا مكونا من بنك مصر، وشركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.



وشركة كايرو ثرى آيه الدولية للصناعات، شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما «ADM» فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.



يتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع %42.5 لشركة مصر المالية للاستثمارات، و%9.6 للبنك الأهلى المصرى، و%6 لهاشم غنيم، و%4.6 لشركة زاد القابضة، و%3.1 لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و%2.3 لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و%1.8 لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.



ونشرت «المال» فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.