قناة السويس توقع 6 عقود عملاقة

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❐ افتتاح مصنع لإنتاج 2.3 مليون طن حديد.. و«شاينا كوسكو» الصينية تضخ 25 مليون دولار

❐ بن سليم: القانون حافز كبير.. ولا بديل عن الاستثمار فى المنطقة

❐ 1.6 مليار دولار من «إيه أو إس» الإماراتية لإقامة محطة صب ومصنع سكر ومكرونة



أحمد عاشور



وقعت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، 6 عقود مع مستثمرين لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية، والجنوبية، مع شركة موانئ دبى العالمية، وتحالف «بولاريس – أرضك – سياك»، وشركة «آيه أو إس» الإماراتية، وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، وشركة صينية، ومجموعة حديد المصريين.



جاء ذلك خلال الجلسة المخصصة لبحث الاستثمار فى قناة السويس، بمنتدى شباب العالم، المنعقد حاليا فى شرم الشيخ.



قال سلطان بن سليم، رئيس مجموعة موانئ دبى العالمية، إن مجموعته لديها إصرار على الاستثمار فى المنطقة خلال الشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بعد الإعلان عن مدينة نيوم السعودية، التى دشنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان منذ أسابيع.



ومن المقرر أن تضخ موانئ دبى بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية جديدة، 5.6 مليار دولار، تكلفة استثمارية لتوصيل المرافق للمشروع

وأضاف أنه جار تدقيق دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن تعرض الدراسات على رئيس الجمهورية، ومهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية،متوقعا أن يتم جذب 10 شركات لمنطقة العين السخنة فور البدء فى تنمية المنطق.



أكد أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يمنح حوافز جيدة للشركات العاملة بالسوق المحلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتستفيد شركة التنمية الرئيسية التى ستشارك فيها موانئ دبى من الحوافز المدرجة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، منها حق استرداد %50 من التكلفة الاستثمارية خصما من الوعاء الضريبى، كباقى المشروعات التى ستقام فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال محمد عبد الله النقبى، رئيس شركة «aos» الإماراتية، إن شركته تضخ 1.6 مليار دولار لإقامة 3 مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، موزعة بواقع 600 مليون دولار لإقامة محطة للصب الجاف، ومثلهم لإقامة منطقة لوجيستية يشمل 6 مصانع من بينهم مصنع إندومى، ومصنع مكرونة، ومطحن قمح، ومصنع لزيت الصويا، فضلاً عن 400 مليون دولار، لإقامة مصنع للسكر، بطاقة 350 ألف طن سنويا.



وذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتولى أعمال تنفيذ المشروع، والاتفاق مع شركة سويسرية على توريد المعدات، بينما يقوم مكتب إيهاف للاستشارات بتولى الدراسات الاقتصادية.



ومن جهته، قال كريم سامى سعد، رئيس شركة بورسعيد للتنمية الصناعية، انها ستحصل على 16 مليون متر مربع، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً أن المرحلة الأولى من التطوير تتضمن 4 ملايين متر مربع، ومن المقرر استلام الأراضى من الهيئة الاقتصادية والهيئة الهندسية آواخر العام الجاري.



ويشمل هيكل مساهمة شركة شرق بورسعيد التى تأسست فى 2016 شركة «سامكريت» وجهاز الخدمة الوطنية وشركة أنباء حسن علام القابضة.



وقال مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومى المصرى، ويساهم فى توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر، مشيدا بدور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.



ووقع مميش عقود مع شركة «شاينا كوسكو» للاستثمار فى المستودعات الجمركية العالمية، فى منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة على مساحة 130 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 25 مليون دولار تتيح أكثر من 200 فرصة عمل مباشر كما وقع عقد مع مجموعة حديد المصريين.



ذكر أن تشغيل مصنع الحديد التابع لمجموعة حديد المصريين بالمنطقة سيبدأ ديسمبر المقبل، لإنتاج 2.3 مليون طن سنوياً، ويقام على مساحة 430 ألف متر، ويتضمن محطة محولات كهرباء بطاقة 100 ميجاوات، كما يستهدف تشغيل 6 آلاف عامل.



وتابع أن هناك عقود فعلية بين المنطقة الاقتصادية، وكبرى الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين، ويصل إجمالى الاستثمارات فيها إلى 40 مليار دولار.



وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزرائها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار فى المنطقة، من خلال تبنى سياسات تسهم فى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.



وذكرت أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التى تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفاعلة والضرورية، لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى تلك المنطقة، موضحة أن الجولات الخارجية التى قامت بها خلال الفترة الماضية، منها الجولة الآسيوية مع مميش، ساهمت فى جذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية للقناة.