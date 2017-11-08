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الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل.. والعظمى بالقاهرة 24
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:17 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية، نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ،والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فين مابين متر ونصف إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والمحافظات:
الصغرى - العظمى
القاهرة 16 - 24
الإسكندرية 13 23
مطروح 15 24
بورسعيد 19 24
دمياط 18 24
بلطيم 17 23
الإسماعيلية 14 25
السويس 15 25
العريش 14 23
نخل 08 23
طابا 11 23
الطور 14 25
مرسى علم 21 27
الغردقة 17 27
شرم الشيخ 20 26
رفح 13 23
كاترين 07 20
سيوة 11 25
المنيا 14 25
الفيوم 17 25
رأس سدر 15 25
أبوسمبل 18 29
وسط الدلتا 16 24
أسيوط 13 25
سوهاج 13 26
الأقصر 15 29
أسوان 17 30
شلاتين 24 29
حلايب 23 27
الوادي الجديد 14 27
قنا 14
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