المغرب تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا يحمل اسم الملك

وكالات:





أطلقت المغرب فجر اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا يحمل اسم «محمد السادس» من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.





وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية أن صاروخا إيطالي الصنع من طراز Vega حمل القمر الذي يحمل اسم «Mohammed VI- A» إلى مداره.





وأشارت إلى أن القمر الصناعي صممه كل من شركة «تاليس إيلينيا سبيس» التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير وشركة «إيرباص ديفانس آند سبيس» التي اهتمت بتوفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات ومراقبة الساتل.



