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أسواق عربية
المغرب تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا يحمل اسم الملك
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:51 ص
محمد السادس ملك المغرب
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محمد السادس ملك المغرب
وكالات:
أطلقت المغرب فجر اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا يحمل اسم «محمد السادس» من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.
وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية أن صاروخا إيطالي الصنع من طراز Vega حمل القمر الذي يحمل اسم «Mohammed VI- A» إلى مداره.
وأشارت إلى أن القمر الصناعي صممه كل من شركة «تاليس إيلينيا سبيس» التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير وشركة «إيرباص ديفانس آند سبيس» التي اهتمت بتوفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات ومراقبة الساتل.
ويتميز القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 1110 كلج، بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية إذ من المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها ورصد التغيرات في البيئة والتصحر فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.
أسواق عربية
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