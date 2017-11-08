EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
استاد القاهرة يستقبل مرضى الأورام لمتابعة مران المنتخب
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:38 ص
مران المنتخب 5
أخر الأخبار
مران المنتخب 5
وكالات:
سمح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لعدد كبير من مرضى الأورام من جميع محافظات مصر، بمتابعة مران المنتخب الذي أجري مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.
وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الأطفال تجمعوا في المدرجات وشاهدوا الجزء الأخير من المران، وهتفوا لمصر وللاعبين الذين توجهوا لمبادلتهم التحية، وقام بعض اللاعبين بإهداء الأطفال تي شيرت المنتخب.
كان المنتخب المصرى، قد بدأ معسكره استعدادا لخوض مباراة غانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا العام القادم.
وضمن منتخب مصر التأهل لمونديال روسيا بعد فوزه على منتخب الكونغو 2/1 في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم 8 أكتوبر الماضي على ملعب الجيش في برج العرب.
القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا