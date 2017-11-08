استاد القاهرة يستقبل مرضى الأورام لمتابعة مران المنتخب

وكالات:





سمح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لعدد كبير من مرضى الأورام من جميع محافظات مصر، بمتابعة مران المنتخب الذي أجري مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.





وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الأطفال تجمعوا في المدرجات وشاهدوا الجزء الأخير من المران، وهتفوا لمصر وللاعبين الذين توجهوا لمبادلتهم التحية، وقام بعض اللاعبين بإهداء الأطفال تي شيرت المنتخب.





كان المنتخب المصرى، قد بدأ معسكره استعدادا لخوض مباراة غانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا العام القادم.



