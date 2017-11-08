تعليق من شركة ملابس على قميص منتخب إسبانيا بالمونديال

وكالات:





أعلنت شركة ملابس رياضية مسؤولة عن زي المنتخب الإسباني، أن تصميم قميص المنتخب لمونديال روسيا 2018 لا يحمل أي نوايا سياسية.





وأكدت الشركة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية- إنها تواصل «الدعم للمنتخب الإسباني منذ أكثر من 30 عاما، كراع فني لتوفر»أفضل خامات لكل المنافسات«، مشيرة إلى أن»تصميم القميص الجديد يلخص شجاعة وحماس المنتخب الإسباني«.





وأوضحت الشركة، أن عملية تصميم القميص تعد «عملية طويلة وتشهد تعاونا بين الاتحاد الإسباني والشركة».



