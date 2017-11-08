EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تعليق من شركة ملابس على قميص منتخب إسبانيا بالمونديال
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:33 ص
زي منتخب إسبانيا في كأس العالم
أخر الأخبار
زي منتخب إسبانيا في كأس العالم
وكالات:
أعلنت شركة ملابس رياضية مسؤولة عن زي المنتخب الإسباني، أن تصميم قميص المنتخب لمونديال روسيا 2018 لا يحمل أي نوايا سياسية.
وأكدت الشركة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية- إنها تواصل «الدعم للمنتخب الإسباني منذ أكثر من 30 عاما، كراع فني لتوفر»أفضل خامات لكل المنافسات«، مشيرة إلى أن»تصميم القميص الجديد يلخص شجاعة وحماس المنتخب الإسباني«.
وأوضحت الشركة، أن عملية تصميم القميص تعد «عملية طويلة وتشهد تعاونا بين الاتحاد الإسباني والشركة».
وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن القميص أثار قدرا من الجدل بسبب وجود تقارب مفترض في الألوان مع العلم الجمهوري، لذا رغبت الشركة في توضيح أنه «لا يحمل أي فحوى سياسية».
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا