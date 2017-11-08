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اقتصاد وأسواق
وزيرة التخطيط: شباب مصر هم ثروتها ومستقبلها
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:10 ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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هالة السعيد وزيرة التخطيط
- عند حدوث اختلال بين معدل النمو السكاني والنمو في الموارد تتحول ثروة الشباب إلى مشكلة
- البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يراعي في اختيار المشاركين البعد المكاني والنوعي دون الانحياز لأي فصيل سياسي أو ديني
أحمد عاشور:
صرحت د. هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان مصر تتمتع بنسبة حوالي 68.8% من الشباب الاقل من 35 سنة، ويدفع ذلك الدولة الي الاهتمام بالشباب وأن تضعهم في قمة أولوياتها، فشباب مصر هم ثروتها ومستقبلها.
وأضافت السعيد، أنه لابد من الاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب بشكل جيد حتي يمكنهم تولي المناصب القيادية في المستقبل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وقد تناولنا في منتدى الشباب المقام الآن بمدينة شرم الشيخ، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي بدأ في 2015 وتخرج منه دفعتين بمعدل 1000 شاب وحاليا ينتظر 500 شاب هم الدفعة الثالثة.
والبرنامج الرئاسي موجه لجميع الشباب ويتم التقدم له الكترونيا، ويتم فيه مراعاة البعد المكاني، فلابد أن يكون هناك تمثيل للمحافظات، كما يراعي البعد النوعي فيتم الاهتمام بتمثيل المرأة، ولا يوجد أي توجه لأي فصيل سياسي أو ديني، فضلا عن الاهتمام بتدريب الشباب علي تقبل الآخر والعمل في إطار الفريق الواحد.
تابعت د. هاله قائلة " تخرج 1000 شخص من البرنامج الرئاسي، بالإضافة إلى 500 من المرحلة الثالثة، وايضا 200 متدرب من العاملين بالجهاز الإداري من القيادات المتوسطة، فكان لابد من وضع تلك البرامج في إطار مؤسسي ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب في 6 أكتوبر وبداية عملها سيكون في يناير المقبل".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن أكثر ما يميز الدراسة بالبرنامج الرئاسي هو انها تتميز بوجود شق عملي مثل اللقاءات مع القيادات التنفيذية ليكتسب الدارس الخبرات، هذا فضلاً عن الزيارات الميدانية للأماكن العامة، ووجود نماذج محاكاة للقضايا الملحة، نتيجة لذلك اصبح لدينا اليوم عدد كبير من خريجي البرنامج الرئاسي هم الآن معاوني وزراء ومعاوني محافظين.
جاءت تصريحات وزيرة التخطيط في لقائها، الثلاثاء ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد علي قناة TeN.
التخطيط
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