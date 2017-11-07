وزير النقل يتابع انتظام العمل بمحطة مصر

محمود محسن:





أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة مفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام حركة قطارات الصعيد.





وتفقد عرفات أرصفة المحطة واطمئن على مستوى النظافة وتفقد شبابيك التذاكر ووجه مسؤلي السكة الحديد بحسن معاملة الركاب والتقى مع عدد من الركاب بالمحطة الذين اشاروا الى التحسن الملحوظ في مواعيد قيام ووصول القطارات.





كما استقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 979 المتجه من الجيزة إلى رمسيس للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والإطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار.





وفي محطة رمسيس التقى عرفات بركاب القطار واطمئن منهم على مستوى الخدمة المقدمة، وأكد لهم أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا بدرجة أكبر في انتظام وصول القطارات، بعد تكثيف أعمال الصيانة سواء بالنسبة للجرارات أو العربات.



