وزيرة التخطيط: لابد من ربط البحث العلمي بالصناعة

- مشروعات رواد 2030 والقاهرة تبتكر هدفها التشجيع على الابتكار وخلق فرص عمل للشباب



- مواجهة الزيادة السكانية ليس مهمة الحكومة ولكنه دور المجتمع المدني



أحمد عاشور:





قالت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أننا اليوم نحتاج إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وبالفعل صرح وزير التعليم انه يدرس مشروع قرار جديد وهو( أستاذ لكل مصنع).





وتابعت السعيد:"لدينا مشروعات عدة مثل رواد 2030، وتنسق له وزارة التخطيط، وهو يحفز الشباب علي خلق فرص عمل، وايضا لدينا مبادرة القاهرة تبتكر وهو مشروع نتاج مجتمع مدني يتم بالتنسيق بين الحكومة ووزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي.





وعن مواجهة الزيادة السكانية، أشارت السعيد، انه ليس دور الحكومة ولكنه دور المجتمع المدني متمثلا في الجامعات، المراكز الدينية والثقافية، والإعلام وغيرها، وهناك بالفعل سياسات تحفيزية لمواجهة المشكلة السكانية مثل سياسة الدعم مثلا.





وعن ملف الإصلاح الإداري، أشارت وزيرة التخطيط، انه لدينا ثلاث محاور أساسية هي، قانون الخدمة المدنية، فالتعيين يتم الآن بالكفاءة عن طريق الاعلانات وكذلك الحال بالنسبة للترقية فهي أيضا لم تعد بالأقدمية وانما بالكفاءة والاختيار، المحور الثاني لدينا هو التدريب والتأهيل، فلدينا الآن وحدة للموارد البشرية بكل مؤسسة فى الجهاز الإداري للدولة مهمتها تدريب وتأهيل وتقييم الموظف، واخيرا لدينا محور ميكنة الخدمات الحكومية، فنعمل الآن على تطوير بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg وسوف تتاح البوابة بخدماتها في شكلها المطور بنهاية يناير المقبل، كما نعمل على ميكنة جميع مكاتب الخدمات بالمحليات وسوف ننتهي من ميكنة مكاتب إقليم القناة بنهاية ديسمبر، ثم نبدأ في مكاتب محافظة البحر الأحمر.





وأشارت د. هالة أثناء اللقاء، أن التوظيف في الجهاز الإداري هو من شأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهو يقوم بدراسة الفائض والعجز في الموظفين بالوحدات المختلفة تمهيدا لعملية التبديل.





وفي نهاية اللقاء أعربت د. هاله السعيد عن سعادتها بتكليفها بالعمل كوزيرة للتخطيط قائلة" نعمل كفريق عمل واحد متناغم بدعم من القيادة السياسية"، اضافت، أن أكثر ما يهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو موضوع تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم،و إن حدث مثل منتدي شباب العالم هو حدث هام يوفر للشباب التواصل والحوار والاطلاع علي تجارب اخري، واتمني أن يتم في اطار منظم بشكل منتظم ودوري.



