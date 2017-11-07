AOS الإماراتية توقع عقدا مع المنطقة الاقتصادية للقناة

شركة AOS الإماراتية

- باستثمارات مليار و600 مليون دولار

المال خاص



وقعت شركة AOS الإماراتية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء مشروع صناعي لوجستي للحبوب والغلال والسلع التموينية الاستراتيجية بالمنطقة الشمالية في شرق بورسعيد بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد عبد النقبي رئيس مجلس إدارة شركة AOS الإماراتية وذلك خلال منتدى شباب العالم الذي يعقد في حالياً في مدينة شرم الشيخ في إطار تنمية وتطوير منطقة محور قناة السويس.



وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مليار و600 مليون دولار ويقام المشروع على مساحة 775 ألف متر مربع في منطقة شرق بورسعيد ويتكون المشروع من ثلاث مراحل متكاملة حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء محطة صب جاف بميناء شرق بورسعيد لتداول البضائع على مساحة 275 الف متر مربع بتكلفة إجمالية 600 مليون دولار تشمل الاستثمار في معدات شحن وتفريغ ومسطحات تخزينية بطاقة استيعابية 330 ألف طن وصوامع للتخزين بطاقة استيعابية 657الف طن وتستغرق عملية التشغيل لهذه المرحلة 18 شهراً لبدء التشغيل .



أما المرحلة الثانية فتتضمن مجموعة مصانع في المنطقة اللوجستية على مساحة 250 ألف متر مربع بامتداد محطة الصب الجاف بتكلفة اجمالية 600 مليون دولار وتتضمن إنشاء 6 مصانع لصناعة المكرونة بطاقة إنتاجية 140 الف طن، والإندومي بطاقة إنتاجية 163 مليون قطعة ، ومصنع لاستخلاص زيت الصويا ومصنع لزيت الذرة، ومصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية بطاقة مليون و252 الف طن سنوياً ومطحن قمح بطاقة إنتاجية 900 الف طن سنوياً بالإضافة لساحة حاويات ومحطة طاقة حرارية وتستغرق عملية التشغيل لهذه المرحلة 24 شهراً لبدء التشغيل حيث يبدأ العمل بهذه المرحلة بالتوازي مع المرحلة الأولى .



أما المرحلة الثالثة فتتضمن انشاء منطقة صناعية لتكرير السكر والمحليات على مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 400 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 360 ألف طن سنويا حيث يستغرق مدة تنفيذه سنتين بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية.



ومن جانبه قال .محمد النقبيرئيس مجلس ادارة الشركه .... ان هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية الهامة التي ستساهم في إنشاء سوق عالمي لتجارة الحبوب والغلال في مصر كما أنه سيساهم في تغطية احتياجات السوق المصري من السلع التموينية الاستراتيجية الهامة كالسكر والقمح وزيت الصويا والذرة وبذرة عباد الشمس والأعلاف الحيوانية وأعلاف الأحياء المائية بما يساهم في تخفيض الاستيراد لهذه السلع ويحقق فائض كبير من النقد الأجنبي كما انه سيساعد على جعل مصر مركز تصديري لهذه السلع.



ومن ناحية أخرى أكد محمد النقبي رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتيه أن هذا المشروع سيوفر فرص عمالة تصل إلى 8 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة من العمالة الفنية والبسيطة والمتخصصة، حيث يمثل الشباب نسبة 80% من الوظائف المتاحة في المشروع، والتي سيتم تدريبهم ورفع كفاءتهم الفنية من خلال دورات تدريبية بإشراف أكبر بيوت الخبرة العالمية، هذا بالإضافة إلى فرص عمالة غير مباشرة تتراوح ما بين 20 و25 ألف فرصة عمل.