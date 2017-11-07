سوق دوت كوم : إطلاق عروض حصرية مع المصرية للاتصالات

سمية كمال









قال بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم لخدمات التسويق الإلكتروني التابعة لشركة أمازون، إنه من المقرر إطلاق عروض حصرية مع المصرية للاتصالات، خلال أسبوع من الآن، على مجموعة من أجهزة الهواتف الذكية التى تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات "4G".





وأوضح يوسف، لـ"المال"، أن التعاون مع المصرية يشمل أيضًا تسويق خدمات الشركة الأخرى عبر شبكة الإنترنت.





يُشار إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت، أمس الاثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية مع سوق دوت كوم التابع لشركة أمازون لتسويق منتجاتها بما يتيح لعملائها شراء أجهزة المحمول الداعمة لـ"4G" بأسعار معقولة تتناسب مع كل شرائح المستخدمين.



