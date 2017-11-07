وكيل النواب يلتقي نائب لجنة العمل بالحزب الشيوعي الصيني

ياسمين فواز



استقبل النائب محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، وانغ شيو فنغ نائب أمين لجنة العمل للمكاتب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي والوفد المرافق له، في حضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس.



بدأ اللقاء بتأكيد الشريف أهمية تعزيز العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والصين، في المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين كبداية لتجديد العلاقة التاريخية بين البلدين، وكذلك إلى زيارة الرئيس الصيني لمجلس النواب المصري.



وناقش الجانبان العديد من القضايا كالتبادل الثقافي والسياسي والاقتصادي، وأكدا على ضرورة تنسيق المواقف الدولية بين البلدين.



واستعرض محمود الشريف التغيرات السياسية الكبيرة التي طرأت على الساحة السياسية في مصر في السنوات الماضية، وما شهدته مصر من بداية تاريخية جديدة لممارسة ديمقراطية فاعلة، كما أشاد بالدور الصيني الداعم لمصر في العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة، كالعاصمة الادارية الجديدة والمنطقة الصناعية في العين السخنة، ومشاريع تنمية قناة السويس، إلى جانب تبادل الخبرات المصرية الصينية على المستوى البرلماني والسياسي والشعبي المتمثل في النقابات المهنية والعمالية.



على صعيد آخر، تناول وكيل أول المجلس العديد من القضايا الهامة، خاصة قضية الإرهاب وما تقدمه مصر في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر تخوض حربها ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، مشيرا إلى أن الدعم المعنوي الذي تقدمه الصين لمصر، يعكس العلاقة التاريخية للشعبين.



وعلى الجانب الآخر، استعرض وانغ شيو فنغ نائب أمين لجنة العمل للمكاتب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ما قام به الحزب الحاكم خلال المؤتمر الوطني التاسع عشر، وما قدمه نحو تعزيز الهدف الرئيسي في تحقيق حياة أفضل للشعب الصيني من خلال تطوير استراتيجية التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص السلمية في العصر الجديد، واستعرض الإنجازات خلال الخمس سنوات الماضية، مع التركيز على العمل في تسعة مجالات من أهمها الاقتصاد، والثقافة والسياسة والعلاقات الخارجية، وأكد الجهد الدؤوب الذي يقدمه الحزب الحاكم في القضاء علي البيروقراطية وتفعيل دور المجتمع الصيني، مؤكدا علي أن المؤتمر قد حقق نجاحا خاصة علي مستوي العلاقات الخارجية و أن الصين لا تسعي الي الهيمنة العالمية، وأنها تسعي جاهدة الي التعاون مع دول الجوار لتحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.



وأكد أن الصين تري مصر كصديق عزيز وشريك مهم لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل أمام المحافل الدولية، مشيدا بالجهود التي تقدمها القيادة السياسية في حماية استقرار وتعزيز التنمية للشعب المصري.



وفي نهاية اللقاء، وجه الوفد الصيني الدعوة إلى مجلس النواب المصري لزيارة البرلمان الصيني، وبدوره وجه السيد الشريف وكيل أول المجلس الدعوة لنظيره الصيني للقيام بزيارة مصر في أقرب فرصة ،مطالباً الوفد الصيني بنقل الصورة الحقيقية لمصر في أمنها وأمانها.