EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني : مشروع قانون عمل المأذونين الجديد نكبة على مصر
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 08:16 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
صرّح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون عمل المأذونين المعروض الآن في البرلمان نكبة على مصر .
وقال فؤاد: هذا القانون يكرس للورقية وللعمل اليدوي، ولم يأتِ بجديد لا سيما ونحن مقبلون على انفتاح تكنولوجي، وكل العقود في العالم، سواء المدنية أو التجارية، وحتي الدينية، أصبحت مميكنة، ونحن ما زلنا نكرس للعمل البشري.
وأوضح أن القانون في صيغته الحالية يضع أهم عقد ديني ومدني في يد أشخاص ربما تتلاعب بأمور الزواج والطلاق، ولا سيما أن مشروع القانون لم يضع ضوابط رادعة لعمل المأذونين، كما أنه يزيد من حالات زواج القاصرات ويساعد خاربي الذمم على توثيق عقود مزورة.
وأكد أن ميكنة عقود الزواج والطلاق هي الحل وليس طرح شروط جديدة لاختيار مأذون، حيث إنه كما استطعنا أن نستخدم الرقم القومي ورخصة القيادة المميكنة وتوكيلات الشهر العقاري المميكنة، يجب أن نستخدم عقود الزواج والطلاق المميكنة وليس تكريس عمل البشر من خلال دفاتر مآذين يتم التلاعب بها كما كنا في السابق.
وأضاف فؤاد أنه سيتقدم بمشروع قانون متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق؛ لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا