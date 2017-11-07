برلماني : مشروع قانون عمل المأذونين الجديد نكبة على مصر

ياسمين فواز









صرّح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون عمل المأذونين المعروض الآن في البرلمان نكبة على مصر .





وقال فؤاد: هذا القانون يكرس للورقية وللعمل اليدوي، ولم يأتِ بجديد لا سيما ونحن مقبلون على انفتاح تكنولوجي، وكل العقود في العالم، سواء المدنية أو التجارية، وحتي الدينية، أصبحت مميكنة، ونحن ما زلنا نكرس للعمل البشري.





وأوضح أن القانون في صيغته الحالية يضع أهم عقد ديني ومدني في يد أشخاص ربما تتلاعب بأمور الزواج والطلاق، ولا سيما أن مشروع القانون لم يضع ضوابط رادعة لعمل المأذونين، كما أنه يزيد من حالات زواج القاصرات ويساعد خاربي الذمم على توثيق عقود مزورة.





وأكد أن ميكنة عقود الزواج والطلاق هي الحل وليس طرح شروط جديدة لاختيار مأذون، حيث إنه كما استطعنا أن نستخدم الرقم القومي ورخصة القيادة المميكنة وتوكيلات الشهر العقاري المميكنة، يجب أن نستخدم عقود الزواج والطلاق المميكنة وليس تكريس عمل البشر من خلال دفاتر مآذين يتم التلاعب بها كما كنا في السابق.



