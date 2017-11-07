رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود المنطقة الاقتصادية للقناة

- باستثمارات 40 مليار دولار



أمانى العزازى - نادية صابر



شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 6 عقود مع مستثمرين لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما بين مطورين ومستثمرين مصريين وأجانب بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزي ووزير الشباب ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وجاءت هذه العقود نتيجة التعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



وأكد الفريق مهاب مميش، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري، وكذلك الاقتصاد العالمي، كما أنه يسهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد، والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.



وأشار إلى أن هناك عقودا فعلية بين المنطقة الاقتصادية وكبرى الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين، يتم توقيعها والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 40 مليار دولار.



وأوضح الفريق مميش أن جميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية يعملون ليلاً ونهاراً لخدمة وإنجاز المشروع بتوقيتات غير مسبوقة، وذلك تبعا لتوجيهات القيادة السياسية في إنهاء المشروعات في المدة المحددة لها، والتي يتم تسليم البعض منها خلال يونيو 2018 المقبل.



وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذي من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.



وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن كل ذلك يتحقق فور تنفيذ الأعمال على أرض الواقع بعد توقيع عقود اليوم، خاصة تلك مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تأسيس شركة للتنمية الرئيسية لتطوير 95 كيلومتر مربع بالعين السخنة، مما يسهم في خلق مجتمع صناعي عمراني متكامل، وكذلك التعاون مع تحالف بولاريس للتطوير الصناعى لمساحة 5,5 مليون متر مربع في العين السخنة أيضا، حيث يستهدف المشروع جذب استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار وتوفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل، منها 40 ألف فرصة عمل مباشرة.



ولفت الفريق مميش إلى تشغيل مصنع للحديد بالمنطقة في ديسمبر المقبل لإنتاج 2.3 مليون طن سنويا، والذي يقام على مساحة 430 ألف متر، ويتضمن محطة محولات كهرباء بطاقة 100 ميجاوات، كما يستهدف تشغيل حوالي 6 آلاف عامل.



كما أشار الفريق مميش إلى العقد الموقع مع شركة "شاينا كوسكو" للاستثمار في المستودعات الجمركية العالمية في منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة على مساحة 130 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 25 مليون دولار تتيح أكثر من 200 فرصة عمل مباشر.



وعن منطقة شرق بورسعيد الجديدة، أكد الفريق مهاب مميش أنه تم توقيع عقد لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد مع شركة بورسعيد للتنمية أحد المطورين الصناعيين المحليين، لتتولى الشركة مهمة التنمية والتطوير وأعمال التسويق والإدارة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون مترا مربعا على أن تكون المرحلة الأولى جاهزة لاستقبال المستثمرين منتصف العام المقبل، كما تم توقيع عقد باستثمارات 1.6 مليون دولار مع شركة AOS الإماراتية لإنشاء مشروع صناعي لوجستي للحبوب والغلال والسلع التموينية الاستراتيجية في شرق بورسعيد.



من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار في المنطقة من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لاقامة عدد من المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب.



وذكرت الوزيرة، أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.



وأوضحت الوزيرة، أن الجولات الخارجية التى قامت بها خلال الفترة الماضية ومنها الجولة الاسيوية مع الفريق مهاب مميش، ساهم فى جذب المستثمرين للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية للقناة.



من جانبه، أبدى اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، سعادته بتوقيع هذه العقود والتي تؤتي ثمارها للشعب المصري وبخاصة أهالي محافظة بورسعيد والاستفادة الكبرى لهم من مشروعات شرق بورسعيد الجديدة، مشيراً إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب المطور الصناعي المصري شركة بورسعيد للتنمية لتطوير مساحة 16 مليون متر مربع لتكون مركزاً صناعياً كبيراً مما يعد بمثابة إنجاز وفرصة ذهبية لأهالي منطقة القناة بشكل خاص والشباب المصري عامة في توفير فرص عمل كبيرة.



وأضاف اللواء درويش أن توقيع عقد شركة AOS الإماراتية يتناسق مع الغرض الرئيس الذي أنشئت المنطقة الاقتصادية من أجله وهو تكامل الأعمال من خلال ميناء ومن حوله مناطق لوجستية ذات قيمة مضافة وآخرى صناعية، فبتواجد محطة للصب الجاف ومصنع للسكر في المنطقة الصناعية، مما يساهم في خلق فرص عمل لكافة الفئات.



وأكد نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية أن توقيع عقود اليوم بين المنطقة وشركات عالمية كبرى يعد نجاحاً كبيراً لبداية وضعتها إدارة المنطقة، لافتاً إلى تلقي المنطقة الشمالية طلبات من المستثمرين لإقامة مشروعات في منطقة شرق بورسعيد، حيث التحرك في أكثر من اتجاه سواء في الصناعات واللوجستيات وكذلك الخدمات البحرية، والمقرر إنشاء مركز لوجيستي خلال العام المقبل بها.



من جانبه، قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية أن إنشاء الشركة المصرية الإماراتية للتنمية المتكاملة والمستدامة ( السخنة العالمية Sokhna World ) لتنمية وتطوير وتحديث المنطقة الشمالية في العين السخنة والبالغ مساحتها 95 كم2 يعد أضخم وأكبر المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية، والذي بدوره يساهم في تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري يتكامل مع المناطق الصناعية والعمرانية المؤهلة لجذب استثمارات محلية ودولية قد تصل إلى200 مليار دولار وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



وأضاف محفوظ أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير المنطقة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لتصبح معياراً رئيسياً في تنمية المناطق الاقتصادية مقارنة بمثيلتها في العالم، من خلال إنشاء وتشغيل وصيانه بنية تحتية متخصصة، ومخطط عام يضمن عنقودية الصناعة، وإنشاء مدينة سكانية تغطي كافة المستويات، وإنشاء منطقة لوجستية ومخازن ونقاط توزيع فضلاً عن استقطاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة.



على جانب آخر فإن توقيع عقد التنمية والتطوير لمساحة 5.5 كم2 مع تحالف المطورين الصناعيين (بولاريس – أرضك – سياك)، من أحد المشروعات الهامة بالمنطقة حيث يعتزم التحالف إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة ومتجانسة بيئياً على أحدث الأساليب العلمية في تنمية المناطق الاقتصادية، لتصبح منطقة جذب استثمارات عالمية ومحلي تعتمد على أساس التطور العلمي والصناعي العالمي لمحاكاة المناطق الصناعية المماثلة بالعالم، حيث يوفر المشروع استثمارات بإجمالي 3.5 مليار دولار و 50 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الإتفاقية التأسيسية لإنشاء مشروع منطقة لوجيستية دولية في منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة كوسكو (أوروبا) المحدودة للشحن البحرى وشركة تيدا الصينية الأفريقية المحدودة للاستثمار علي مساحة 130 ألف متر مربع كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار و 350 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



وتعد هذه الاتفاقية هي الخطوة الأولى في جذب ثالث أكبر خط ملاحي بالعالم، والذي يؤثر بشكل إيجابي على ميناء السخنة والموانئ المصرية في حركة التداول.