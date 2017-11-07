غدًا.. محاكمة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على

إيمان عوف

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه ليس خفيًّا أن هذه القضية تم تلفيقها لخالد علي– وكيل مؤسسي الحزب- في سياق تلك الهجمة المسعورة التي خاضها النظام ضد كل أطياف المعارضة الديمقراطية، خاصة من كان لهم دور بارز في معركة جزيرتي تيران وصنافير وكل معارك الحرية والمساواة. وكان نصيبه من الهجوم مرتبطًا بالأدوار الأساسية التي لعبها كمناضل صلب في القلب من المعارك المستمرة مع النظام الذي يعاني غالبية المصريين تحت حكمه تراجعًا كبيرًا في مستويات المعيشة ومن التهميش، ولا يتوقف عن قمع كل حركة مستقلة وإسكات كل صوت حر.