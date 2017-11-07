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سيـــاســة
غدًا.. محاكمة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 07:52 م
خالد علي
أخر الأخبار
خالد علي
إيمان عوف
قال حزب العيش والحرية إن المرشح الرئاسي خالد علي سيمثل، غدًا،
أمام محكمة جنح الدقي في جلسة الاستئناف الأولى بخصوص التهمة المنسوبة إليه– القيام بفعل فاضح يخدش الحياء- والتي حكمت المحكمة الابتدائية فيها بالحبس ثلاثة أشهر.
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه ليس خفيًّا أن هذه القضية تم تلفيقها لخالد علي– وكيل مؤسسي الحزب- في سياق تلك الهجمة المسعورة التي خاضها النظام ضد كل أطياف المعارضة الديمقراطية، خاصة من كان لهم دور بارز في معركة جزيرتي تيران وصنافير وكل معارك الحرية والمساواة. وكان نصيبه من الهجوم مرتبطًا بالأدوار الأساسية التي لعبها كمناضل صلب في القلب من المعارك المستمرة مع النظام الذي يعاني غالبية المصريين تحت حكمه تراجعًا كبيرًا في مستويات المعيشة ومن التهميش، ولا يتوقف عن قمع كل حركة مستقلة وإسكات كل صوت حر.
وأكد الحزب أن خالد علي الذي سيَمثل، غدًا، أمام محكمة الاستئناف، متهم بالأساس بتحيزه الأصيل للغالبية من المواطنين المصريين وحقهم في الحياة الكريمة والحرة.
واعتبر أن مثول خالد على للمحاكمة لأسباب تعود إلى اعتبار أنه أصبح رمزًا من رموز النضال والأمل في مجتمع تعمل السلطوية على إجهاض أي محاولة فيه لخلق بديل ديمقراطي يعمل على أن يتجاوز الشعب المصري محنته ويتحرر من هذا الحصار المقيت بين القمع والإرهاب لصالح بديل جديد يحترم حقوقه وآماله.
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