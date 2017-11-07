التميمي مستشارًا قانونيًا ﻹنشاء 3 محطات شمسية

محطات شمسية

شريف عمر:



تولى مكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى لصالح شركة انفينتى سولار للطاقة الشمسية فى صفقتها لإتمام الإغلاق المالى لإنشاء 3 محطات شمسية باستثمارات 190 مليون دولار.



وكانت شركة بي بي إي بارتنرز قد أعلنت منذ أسبوعين بالاشتراك مع شركة "إنفينتى سولار" عن إتمام الإغلاق المالي لإنشاء ثلاث محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية 130 ميجاوات في منطقة بنبان القريبة من محافظة أسوان، بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار، على أن يتم تمويلها من استثمارات المساهمين الرئيسين بجانب التسهيلات الائتمانية من أبرز مؤسسات التمويل التنموية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.



وقالت مصادر مقربة من العملية أن مكتب التميمى تولى الاستشارات القانونية لكل من انفينتى وشريكها الألمانى صاحب الخبرات الفنية فى تركيب محطات الطاقة.



وأكد حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة بي پي إي بارتنرز، عن فى بيان صحفىة سابق عن استهداف شركته دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة بهذا القطاع بعد نجاح تلك الاتفاقية.



ويندرج مشروع إنشاء المحطات الجديدة ضمن المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية الذي أقرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص وشركات الطاقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.



ومن جانبه، قال محمد منصور المؤسس والمدير التنفيذي إنفينيتي سولار للطاقة الشمسية أن شركته تتطلع إلى توظيف الخبرات الهائلة التي تحظى بها كلتا الشركتين بهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.