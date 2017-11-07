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اقتصاد وأسواق
رقابة الصادرات: منح بعض الشركات بطاقات استيرادية مؤقتة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 07:31 م
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
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هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
هاجر عمران:
قال إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة لن تتمكن من توفير عنصر التدريب التى نصت عليها تعديلات قانون 121 للحصول على بطاقات استيرادية، لجميع الشركات الفاعلة وعددها 40 ألف شركة من أصل 59 ألف شركة مسجلة، جاء ذلك فى كلمته بالغرفة الأمريكية منذ قليل.
وأضاف جابر أهمية التدريب فى التعرف على الإجراءات البنكية أو الموانئ أو الجمارك، ويتم على مدار 5 أيام، مشيرا إلى أن القانون وضع 22 ديسمبر المقبل لتوفيق الأوضاع بهدف الحصول على بطاقات استيرادية، مشيرا إلى أن الشركات ترسل موظفين اثنين من كل شركة، وبالتالى لا تستطيع الهيئة تدريب نحو 80 ألف فرد قبل التاريخ المحدد.
وأشار إلى البرامج المسجلة للتدريب تمتد على أكتوبر 2018، مشيرا إلى أن الشركات ستحصل على بطاقات استيراد مؤقتة فى ديسمبر المقبل حتى حصولها على التدريب، العام المقبل على تكون قد استوفت الاشتراطات الأخرى الخاصة برفع رأس المال وتقديم خطاب ضمان بذلك.
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