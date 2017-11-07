سلامة الغذاء : ليس لدينا مجازر بل صالات قذرة لتعذيب الحيوانات

السوق تحتوى على أجبان ولانشون غير آمن









هاجر عمران









قال حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن كثيرًا من الدراسات الميدانية أثبتت عدم وجود مجازر جيدة بمصر، لكن صالات قذرة لتلوث اللحوم وتعذيب الحيوانات.





وأضاف، خلال كلمته بالندوة التى يعقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء اليوم الثلاثاء، أن السوق تحتوى على عناصر غذائية عالية المخاطر، مثل اللانشون والجبن، لكن لا يمكن الحكم أيٌّ منها أسوأ، وفق تعبيره.



ولفت إلى أن المصريين ليسوا "نسانيس" ويستحقون الحصول على غذاء آمن متوافق مع المعايير العالمية، داعيًا إلى تغيير ثقافة تدني سلامة الغذاء، مع أهمية حملات التوعية وخاصة طعام الأطفال.



