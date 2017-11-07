دبي تتخلص من عجز موازنتها وتخصص 22 مليار درهم للتعليم

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قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، إن إمارته أعدت موازنة للعام المقبل بقيمة 51 مليار درهم، وخصصت 43% (21.9 مليار درهم)، للتعليم والصحة وتنمية المجتمع.



وأضاف حاكم دبي عبر حسابه في تويتر، أنه لا عجز في ميزانية العام المقبل "ولا عجز في بلوغ أهدافنا التنموية".



وكان حاكم دبي قد اعتمد خلال العام الماضي موازنة 2017، بعجزٍ بلغ 2.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.



ونُسب العجز إلى إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016.

