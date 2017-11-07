عبدالعال: نظام انتخابي جديد بالبرلمان خلال شهر

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الأعضاء بصدد نظر نظام انتخابى جديد للانتخابات البرلمانية سيعرض على البرلمان خلال شهر.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، تعليقا على حديث النائب سلامة الرقيعى، بشأن ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات، مؤكدا: "أنا كرئيس مجلس ملتزم، بالرغم من أنى كنت على سفر منذ 15 يوما، وتنقلت من طائرة لطائرة".



وأشار عبدالعال إلى أن السبب فى عدم انضباط المواعيد هو عدم حضور الأعضاء، ومن ثم سأقرر غلق البهو الفرعونى أثناء الجلسة، وستكون البصمة أثناء الدخول والخروج؛ لأن هذا المنظر لا يليق، مضيفا أن فاتورة عدم الحضور الأعضاء ستكون ضريبه قوية، حيث سيتم العودة للدوائر، وفى ظل العصر الإلكترونى سيؤثر عدم الحضور على انتخاباتهم فى الفترة المقبلة.