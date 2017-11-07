EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
عبدالعال: نظام انتخابي جديد بالبرلمان خلال شهر
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 07:05 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الأعضاء بصدد نظر نظام انتخابى جديد للانتخابات البرلمانية سيعرض على البرلمان خلال شهر.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، تعليقا على حديث النائب سلامة الرقيعى، بشأن ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات، مؤكدا: "أنا كرئيس مجلس ملتزم، بالرغم من أنى كنت على سفر منذ 15 يوما، وتنقلت من طائرة لطائرة".
وأشار عبدالعال إلى أن السبب فى عدم انضباط المواعيد هو عدم حضور الأعضاء، ومن ثم سأقرر غلق البهو الفرعونى أثناء الجلسة، وستكون البصمة أثناء الدخول والخروج؛ لأن هذا المنظر لا يليق، مضيفا أن فاتورة عدم الحضور الأعضاء ستكون ضريبه قوية، حيث سيتم العودة للدوائر، وفى ظل العصر الإلكترونى سيؤثر عدم الحضور على انتخاباتهم فى الفترة المقبلة.
مجلس النواب
علي عبدالعال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا