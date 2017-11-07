الوطنية لمنتجات الذرة

أسماء السيد



أنهى سهم شركة "الوطنية لمنتجات الذرة" تعاملاته بجلسة اليوم الثلاثاء، على صعود بنسبة 10% ليأتي ضمن قائمة اﻷسهم اﻷكثر صعودًا مسجلاً 41.73 جنيه، وذلك على خلفية إقرار عرض الشراء الاجباري المقدم من قبل شركة كايرو إيه الدولية للصناعات لـ 29.5 مليون سهم من اسهم الشركة.



وأعلنت البورصة المصرية اليوم، أن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات للاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة، سيتم خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجاري بمدة 10 أيام.



وأوضحت أنه سيتم التنفيذ بالبورصة خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض، ويبلغ سعر عرض الشراء 45 جنيها للسهم.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة تمثل نسبة 100% (وبحد أدنى للتنفيذ عدد 15.05 مليون سهم بنسبة 51% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة).



ويبلغ رأسمال الوطنية 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.