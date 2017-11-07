طرح الجيل الثالث من كونتيننتال جي تي مايو المقبل

سيارة كونتيننتال جي تي

- 30% زيادة متوقعة بمبيعات العلامة الإنجليزية 2018

- افتتاح صالة العرض الرئيسية بديسمبر

- 4 أسباب وراء الحفاظ على معدلات المبيعات العام الحالى دون نمو

- نطالب وزارة المالية بمتوسط سعرى للدولار الجمركى لتقليل المخاطر



شريف عيسى



كشف هانى سالم، رئيس قطاع بنتلى بام إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، عن طرح الجيل الجيل الثالث الجديد من كونتيننتال جى تى بحلول مايو المقبل على أقصى تقدير.



ويتسم الجيل الثالث من كونتيننتال جي تي بمحرك مكون من 12 أسطوانة، بسعة 6 لتر "6000 سى سى"، بتقنية الشاحن التوربينى، لتولد قوة 626 حصاناً، مما يؤهلها للتسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر فى الساعة خلال3.7 ثانية فقط، وصولاً للسرعة القصوى والتى تقدر بـ 333 كيلومتر/ الساعة طبقاً لقياسات بنتلى العالمية.



وأشار سالم إلى أن بنتلى مصر تمكنت من الحفاظ على نفس معدلات مبيعات العام الماضى، نتيجة للظروف الاقتصادية التى عانتها البلاد على مدار العام الجارى نتيجة للقرارات الاقتصادية الصادرة فى الثالث من نوفمبر 2016، والمتعلقة بتحرير أسعار الصرف.



وأوضح أن ثبات مستوى المبيعات جاء بدافع من بينتايجا الجديدة كلياً، والتى تعد أول طراز رياضى متعدد الإستخدمات للصانع الإنجليزى، والذى تمكن فى فترة وجيزة الإستحواذ على 40% من مبيعات بنتلى فى مصر.



وعول رئيس قطاع بنتلى على تأخر افتتاح صالة العرض الرسمية بالإضافة إلى قرار التعويم ومشاكل الإستيراد مسئولية عدم نمو المبيعات خلال العام الجارى، إلى جانب عدم قدرة MTI فى التحرك بطرازات بنتلى فى اسواق اخرى خلال العام الجارى، إلا انه على الرعم من ذلك تمكنت MTI من تحقيق مستهدفاتها المتفق عليها مع الشركة الأم.





وتابع : أن استراتيجية الشركة حققت ثباتاً لمبيعات بنتلى على الرغم من ركود المبيعات الذى أصاب العلامات التجارية سواء الشعبية أو الفاخرة والتى شهدت تراجعاً فى أداء مبيعاتها بنسبة تصل إلى 40%، وفقاً للتقديرات الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك".



وعدد العوامل التى ساهمت فى الحفاظ على مبيعات بنتلى والتى من بينها عدم تأثر الفئات الإجتماعية والتى تستهدفها بنتلى بقرار التعويم، نتيجة ارتفاع مستويات دخولها، مما يجعل قرار الشراء جيز التنفيذ ان وجد، على العكس من الطبقات الإجتماعية الأخرى ومستويات الدخول المتوسطة.



وأشار إلى ان العلامة الإنجليزية مؤهلة خلال العام المقبل لإحداث طفرة فى مبيعاتها بنسبة لاتقل عن 30%، نتيجة عدد من العوامل والتى من أبرزها ترقب افتتاح صالة العرض الرسمية للعلامة التجارية خلال ديسمبر المقبل على اقصى تقدير، بالإضافة إلى امتصاص العميل للقفزة التى شهدتها اسعار السيارات.



وأضاف سالم أن تحسن المبيعات للعلامة الإنجليزية خلال 2018، سيأتى فى ظل استيعات القطاعات الإقتصادية لمستثمرين جدد، من الدول المجاورة، مع زيادة حجم الإسثتمارات الأجنبية المتوقع ان يتم ضخها فى السوق المحليه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع صدور قانون الإستثمار واللائحة التنفيذية له.



وعن تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى، قال ان كافة الإتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين المصرى والبريطانى مفعله لأجل غير مسمى وبالتالى ستستمر استفادة بنتلى من اتفاقية الشراكة الأوربية والحصول على الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها بالإتفاقية.



وطالب وزارة المالية بضرورة وضع متوسط سعر للدولار الجمركى خلال العام المقبل، للحد من المخاطر التى يتعرض لها المستوردين بصفة عامة ومستورى السيارات بصفة خاصة، والتى تسبب فى توقف حركة البيع والشراء حال حدوث أى زيادة وان كانت طفيفة.